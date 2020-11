GTA Online: Spieler entdeckt mysteriösen Kult, der Limonade anbetet

GTA Online: Ein Spieler traf auf einen Kult, der Limonade anbetet und mit grünen Vans herumfährt.

In GTA Online gibt es echt interessante Spieler. Kürzlich hat ein Fan einen Spielerkult entdeckt, der Limonade anbetet. Gleich darauf wurde er aufgenommen. Wir haben mit ihm gesprochen.

GTA Online: Ein Hoch auf die heilige Limonade!

Geister, Aliens, Bigfoot - in dem Gangster-Multiplayer GTA Online könnt ihr genauso viele Geheimnisse entdecken, wie ihr Dollar verdienen könnt. Dabei befinden sich nicht alle besonderen Dinge an Land, es gibt auch diverse Geheimnisse unter Wasser zu finden, wie ein Spieler mal auf einer Schatzkarte zeigte.

Aber auch die Spieler schaffen neue Geheimnisse, wie zum Beispiel einen geheimen Krieg zwischen grünen und violetten Aliens. Aber es geht noch krasser: Der Reddit-User AwkwardCake72 ist kürzlich auf einen bislang unentdeckten Limonaden-Kult gestoßen. Das Markenzeichen der Spieler: Der grüne Sprunk-Van.

„Ich verließ meinen Nachtclub an einem Dienstagabend und wurde fast sofort von einer Gruppe von Lieferwagen angesprochen und umzingelt. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich ihnen anschließen musste“, erklärt uns der Spieler per Chat. Das Treffen, an dem er ebenfalls mit einem grünen Lieferwagen teilnahm, zeichnete er auf und zeigte den Clip auf Reddit:

Die Community von GTA Online zeigt sich begeistert von dem Clip und stellt die wildesten Theorien auf, welche Ziele der Sprunk-Kult verfolgen könnte. Andere Spieler bewundern den grünen Pony-Van, der zu den seltensten Wagen in GTA Online gehört, manchmal im Hafen-Gebiet gefunden werden kann und mysteriöserweise nicht in einer Garage gespeichert werden kann.

Aber welche Philosophie vertritt der Kult noch, außer in seltenen Vans herumzufahren und Hupkonzerte zu veranstalten? Wer ist sein Anführer? Hat er Feinde? Reddit-User AwkwardCake72 weiß nicht viel über den Kult, sieht sich aber schon als festes Mitglied an. „Ich glaube, ich bin beigetreten. Wenn ich könnte, hätte ich den Van zu einer meiner Garagen hinzugefügt. Ich weiß nicht, welche Überzeugungen sie haben oder ob sie eine Rivalität mit einem irgendeinem roten Getränk haben“, so der Spieler.

Auch wenn das Geheimnis um den Limonaden-Kult nicht aufgeklärt werden kann, die Spieler von GTA Online feiern es. „Solche Dinge bringen mich dazu, wieder zu GTA zurückkommen wollen“, schreibt beispielsweise Reddit-User Jcoob01. Auch sieben Jahre nach Release lassen die Spieler den Gangster-Multiplayer nicht langweilig werden.

In GTA Online hat ein Spieler einen mysteriösen Limonaden-Kult entdeckt. Die User stellen die wildesten Theorien auf, andere wollen nur den stylischen Van haben. Wenn ihr das nächste Mal GTA Online spielt, haltet Ausschau nach den grünen Vans. Vielleicht fahren sie gerade zu einer Hup-Zeremonie.