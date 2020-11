Kurz nach dem Kauf: Xbox Series X geht in Rauch auf

Eine Xbox Series X raucht: Neues Feature oder der neue Ring Of Death?

Die Xbox Series X ist gestern an den Start gegangen und erfüllt bereits viele Gamer-Herzen mit Glück. Ein Xbox-Fan hat dabei anscheinend ein besonders seltenes Exemplar abgestaubt, denn aus seiner Konsole steigt Rauch empor.

Xbox Series X: So heiß, dass sie brennt?

Vorherige Gerüchte zur Überhitzung der Xbox Series X scheinen nun durch einen Reddit-Post bestätigt zu werden – dass die Konsole aber gleich anfängt zu rauchen, hätte niemand gedacht. Genau das soll aber nun passiert sein, laut Reddit-User Hirsutophilia. Dieser zeigt in einem Video nämlich die qualmende Xbox Series X eines Freundes witzelnd unter dem Titel „Die neue Xbox eines Freundes kam mit einem Lagerfeuer-Feature“.

Ist das Video der Xbox Series X echt?

In den Kommentaren wird die Frage nach der Echtheit des Clips gestellt, da dies auch nur ein Streich seitens des Posters sein könnte. Der Redditor verneint diese These jedoch und beteuert, dass das Video leider echt sei. Andere Kommentatoren machen darauf aufmerksam, dass das Kabel nicht steckt, was auffällig ist. Andere argumentieren jedoch der Besitzer der Konsole könnte es wegen des Rauchs ausgesteckt haben.

Ob der Clip echt oder fake ist lässt sich daher nicht ganz sagen. Ist er echt, bestätigt dies jedoch die vielen Gerüchte, die vor dem Launch der Xbox Series X über mögliche Überhitzungen kursierten. Microsoft stritt diese noch bis kurz vor der Veröffentlichung ab.

Die Kommentatoren auf Reddit scheinen bis jetzt auf jeden Fall vorwiegend amüsiert zu sein und witzeln über die im Rauch stehende Konsole. Jemand fragt zum Beispiel ob der Besitzer der Xbox gerade Firewatch gespielt habe, ein anderer User schlägt die Bezeichnung „Xbox 420“ vor und wiederum andere fragen ob er schon versucht hätte die Konsole aus und wieder einzuschalten.

Könnte dies der neue Ring Of Death sein oder doch nur das überzeugende Produkt ein paar Witzbolde mit einer eigentlich funktionstüchtigen Xbox Series X? Bisher gibt es noch keine anderen Meldungen von Spielern, denen dies wiederfahren ist. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.