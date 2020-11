Community-Held: Spieler opfert Xbox Series X, damit ein Fan nicht leer ausgeht

Ein Spieler hat eine noble Tat begangen: Um jemand anderem eine Freude zu machen, hat er auf seine Xbox Series X verzichtet.

Eine noble Tat! Als ein Spieler seine frisch gekaufte Xbox Series X einweihen will, hört er von einem Fan, der leerausgegangen ist. Daraufhin opfert er seine Konsole. Die Community ist überwältigt und feiert ihn als Helden. Wir haben mit ihm gesprochen.

Die Releases der neuen PS5 und Xbox Series X sind ein besonderer Moment für die Gaming-Welt, natürlich möchte jeder Gamer eine der "Next Gen"-Konsolen haben. Das gestaltet sich zurzeit allerdings sehr schwierig. Während die PS5 und Xbox Series X bei vielen Händlern längst ausverkauft sind, wissen viele Vorbesteller aufgrund von Verzögerungen ebenfalls nicht, wann ihre Konsolen genau eintreffen werden.

In dieser ungewissen Zeit vollführte der Spieler Jochen eine noble Tat, für die er gerade in der Gaming-Community gefeiert wird. Auf der Facebook-Seite von Saturn teilte er seine Geschichte, auf die uns spieletipps-Leserin Martina aufmerksam gemacht hat (Danke!):

„Heute meine gute Tat getan. Habe heute voller Freude die Xbox Series X und S abgeholt. Die X für mich und die S für meinen Sohn. Ich habe mich wirklich gefreut. Und ich habe lange gewartet. Dann rief mein Saturn-Mann an und meinte, ob ich meine opfern würde. Man kennt sich, man schätzt sich und tut sich auch mal einen Gefallen.

Er habe zu wenig für Vorbesteller und es fehlt ihm eine. Ich meinte, ich habe sie schon geöffnet, aber noch nicht installiert. Er meint, er ruft den Kunden an und fragt, ob das okay ist. Darauf kam der Anruf, von dem ich hoffte, er kommt nicht. Der Kunde ist damit einverstanden.

Und naja ... habe zugestimmt und sie zurückgebracht. Obwohl ich hätte sagen können, es ist nicht mein Problem. Aber es ist ja nur eine Konsole. Ich kann warten. Alles gut. Ich hoffe, derjenige verkauft sie nicht und dass ich nicht zu lange warten muss. Power your dreams. In diesem Sinne allen viel Freude, die eine haben und so lange drauf gewartet haben.“