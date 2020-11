Rauchende Xbox Series X: Videos sind nur heiße Luft

Eine rauchende Xbox Series X? Alles nur heiße Luft.

Ein Video einer rauchenden Xbox Series X ging blitzschnell nach dem Release der Konsole viral. Die Spekulationen um die Echtheit der Rauchentwicklung häuften sich. Microsoft klärt jetzt auf, um was es sich wirklich handelt.

Update von Mandy Strebe am 12. November 2020 - 10:55 Uhr:

Microsoft hat mittlerweile klargestellt, dass es sich bei dem viral gegangenen Video einer rauchenden Xbox Series X um eine Fälschung handelt.

Bei der angeblichen Rauchentwicklung handele es sich um den Dampf einer E-Zigarette der in die Lüftung der Xbox gepustet wird, wie dieses Video demonstriert:

Darin wird erklärt wie der Effekt mit einer ausgeschalteten Konsole erzielt werden kann.

Auch auf dem offiziellen Xbox-Twitter-Kanal spricht Microsoft die Warnung aus, keinen Dampf in die Xbox Series X zu blasen:

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.