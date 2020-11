Spieler mit Behinderung erhält Robo-Arm aus Metal Gear Solid 5

Eine coole Aktion: Ein Spieler erhielt die Armprothese aus Metal Gear Solid 5, die ihm jetzt nicht nur seinen Alltag deutlich erleichtert, sondern auch sehr stylisch aussieht.

Der Spieler Daniel Melville wurde nur mit einer Hand geboren und konnte lange Zeit nur auf qualitativ schlechte Armprothesen zugreifen. Jetzt erhielt er von der Firma Open Bionics eine bionische Robohand im Stile von Metal Gear Solid 5.

Im Rahmen einer offiziellen Pressemitteilung gab Konami bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Firma Open Bionics einem Spieler mit Behinderung einen Traum erfüllt hat: Daniel Melville besitzt seit seiner Geburt nur eine Hand. Da sich seine Familie keine teuren Armprothesen leisten konnte, konnte er lange Zeit nur auf Geräte mit eingeschränkten Funktionen zugreifen.

Nun erhielt er den Hero Arm, eine neue bionische Prothese, die die Muskelbewegungen registriert und sie an die Prothese übermittelt. Der Hero Arm ist der Roboterhand von Venom Snake aus Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain nachempfunden und soll vor allem bezahlbar für Menschen sein, denen durch Amputationen oder Geburtsfehler ein Arm fehlt. Im unteren Twitter-Video führt Daniel Melville den Hero Arm vor, der ihm nicht nur seinen Alltag deutlich erleichtert, sondern auch sehr stylisch aussieht:

Are you ready for this? Snake’s bionic arm is now a reality. We’re launching an iconic Metal Gear Solid bionic arm with @OpenBionics! Today the legend comes to life. #MetalGearHeroArm https://t.co/ecVl2TVbkH pic.twitter.com/X4DOT8eg0P