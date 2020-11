Sonderaktion für PC-Gamer bei Mindfactory.de

Bei Mindfactory finden sich alle möglichen interessanten Produkte rund um Hardware, Notebooks und Software. Die aktuelle Sonderaktion von Mindfactory soll PC-Gamer-Herzen höher schlagen lassen, mit mehr Rechenpower für ein optimales Spielerlebnis. Wenn ihr bei der Sonderaktion teilnehmt, bekommt ihr beim Kauf eines aktuellen AMD Ryzen Prozessors noch Far Cry 6 dazu.

AMD Ryzen Power der neuesten Generation + Far Cry 6 - im Bundle: Sonderaktion bei Mindfactory

Die Aktion bei Mindfactory läuft schon seit dem 20.10.2020 und endet am 31.12.2020, ihr habt also noch genug Zeit euch zu registrieren und teilzunehmen. Die Kooperation von Mindfactory und Ubisoft ermöglichte dieses Bundle-Angebot. Ubisoft freut sich, wenn Gamer das neueste Far Cry 6 auf dem PC mit bester Performance und flüssigem Gameplay genießen dürfen.

Was ist zu tun?

Um das Bundle zu ergattern, müsst ihr einen AMD Ryzen Prozessor bei Mindfactory auswählen und bestellen und euch anschließend registrieren. Die Registrierung ist relativ einfach, ihr gebt eure Daten an, also Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die siebenstellige Rechnungsnummer des gewählten Prozessor-Chips.

Eine ausführliche Beschreibung der Teilnahmebedingungen und die verfügbaren AMD Ryzen Prozessoren, findet ihr im folgenden Link:

Die Aktion ist nur so lange gültig wie der Vorrat für die aufgeführten AMD Ryzen Prozessoren bei Mindfactory reicht. Wichtig ist: Ihr könnt nur teilnehmen, wenn das Produkt bei euch ankommt. In der beigefügten Rechnung findet sich auch die benötigte Rechnungsnummer.

Zur Auswahl stehen verschiedene neue AMD CPUs der AMD Ryzen 3000 Prozessoren-Baureihe und einige Prozessoren der AMD Ryzen 5000er Baureihe. Zum jetzigen Zeitpunkt (12.11.2020) stehen euch die leistungsfähigen Prozessoren der AMD Ryzen 3000 Baureihe zur Auswahl. Wir haben für euch die Shop-Links herausgesucht:

AMD Ryzen 3000-Power für optimale Leistung und Performance

Seit Mitte Juni 2020 ist der AMD Ryzen 9 3900XT auf dem Markt, er ersetzt den Ryzen 9 3900X und gehört damit zur neuesten Generation der AMD Prozessoren. Der Ryzen 9 3950X ist eine schnellere Variante der Reihe, ist aber schon seit dem 20.09.2019 im Handel. Deswegen ist der Prozessor im Preis schon etwas gesunken. Diese Prozessoren wurden laut Hersteller für die Gaming-Elite entwickelt, für maximale Leistung bis an die Performance-Grenze, hergestellt mit neuester 7nm-Technologie. Auch der AMD Ryzen 7 3800XT lässt sich gut mit den neuesten Mainboards, Grafikkarten und SSD-Speichern optimieren.

Also, falls ihr gerade einen aktuellen AMD Prozessor sucht um euren PC zu tunen, dann ist diese Aktion von Mindfactory die perfekte Gelegenheit. Ihr bekommt nämlich das neue Far Cry 6 dazu und als In-Game-Item ein T-Shirt und Capi mit AMD Logo.