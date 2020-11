"Die haben nur Sex im Kopf": Rollenspiel-Entwickler spricht über "Early Access"-Gamer

In Baldur's Gate 3 wird es schnell sehr intim.

Der neueste Rollenspiel-Eintrag der "Baldur's Gate"-Reihe befindet sich aktuell im "Early Access"-Stadium - und die Entwickler können bezeugen, dass es den Spielern in der Fantasy-Welt scheinbar immer nur um das Eine geht...

Seit knapp einer Woche befindet sich das langersehnte Fantasy-Rollenspiel Baldur's Gate 3 im "Early Access"-Stadium. In dem neuen Spiel von Entwickler Larian Studios werdet ihr euch wieder zahlreichen Herausforderungen stellen können und dabei auf euren Wegen vielen NPCs äußerst nahe kommen – und Larian-Mitbegründer Swen Vincke hat einen exakten Überblick darüber, was die "Early Access"-Spieler innerhalb des Spiels so treiben.

"Baldur's Gate 3"-Spieler mögen's heiß

Laut Wincke seien die Spieler in der "Early Access"-Version von Baldur's Gate 3 ganz besonders an intimen Beziehungen interessiert – um es höflich auszudrücken. Sein genauer Wortlaut, "They're all horny", ließe sich natürlich auch direkter übersetzen.

Baldur's Gate 3 bietet den Spielern jedenfalls die Möglichkeit, mit zahlreichen NPCs anzubandeln und physische Beziehungen einzugehen. Da diese Spielmechanik bewusst eingebaut wurde, sind die romantischen Beziehungen natürlich beabsichtigt – aber die Partnerwahl scheint die Entwickler trotzdem überrascht zu haben.

Anscheinend erfreut sich besonders die "Dark Elf"-Figur Minthara großer Popularität in dieser Hinsicht – um sie zu verführen, müssen Spieler zuvor laut Wincke allerdings einige Entscheidungen treffen, die den Spieler klar im Reich des Bösen verorten. Das Missachten von Moral ist im Austausch für eine Dunkelelfin als Bettgefährtin allerdings für viele Spieler scheinbar ein akzeptabler Preis. Vincke kann nach einigen Aussagen überprüfen, wie viele Spieler mit Minthara geschlafen haben – und es sind nicht wenige.

Baldur's Gate 3: Fantasy-Epos für PC-Gamer

In Baldur's Gate 3 werdet ihr euch also frei entscheiden können, was ihr mit euren Handlungen erreichen wollt. Ihr könnt euch der guten ebenso wie der bösen Seite annähern und dementsprechend einen Einfluss auf die Ereignisse in den Vergessenen Reichen ausüben. Wen ihr euch dabei als Gefährten, Partner und Liebhaber auswählt, ist natürlich euch überlassen.

