Epic Games Store: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele für PC

Zur Gratis-Auswahl im Epic Games Store gehört zeitnah auch Elite Dangerous.

Die nächste Lieferung an Gratis-PC-Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen. Dieses Mal sollten alle Spieler aufhorchen, die gerne Dämonen vertreiben, sich liebend gern Raumschiffschlachten liefern und auf Anime-Partys abhängen.

Epic Games Store schenkt euch Dämonen, Raumschiffe und Anime-Partys

Der Epic Games Store ködert PC-Spieler mit attraktiven Angeboten: So gibt es dort neben Exklusiv-Spielen und speziellen Sales auch jede Woche neue kostenlose Spiele. Die Auswahl ist dabei immer unterschiedlich, mal sind Blockbuster dabei, ein anderes Mal interessante Geheimtipps.

Nun ist bekannt, auf Gratis-Spiele sich die Nutzer des Epic Games Store in den nächsten zwei Wochen freuen dürfen. Der Vorteil: Einmal heruntergeladen könnt ihr die Spiele für immer behalten. Ab heute bis zum 19. November könnt ihr über den Epic Games Store ein Adventure herunterladen, in welchem ihr Dämonen mit eingetippten Exorzismen vertreiben müsst:

Danach geht es direkt mit einem bekannten Raumschiff-Spiel und einem Knobel-Story-Anime-Game weiter. Diese Spiele könnt ihr vom 19. bis zum 26. November herunterladen:

In den nächsten zwei Wochen kommen Adventure- und SciFi-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt spannend, welche PC-Spiele danach zur Gratis-Auswahl gehören werden.

The Textorcist, Elite Dangerous, The World Next Door - PC-Spieler können in den nächsten Wochen drei interessante Spiele im Epic Games Store herunterladen und für immer behalten. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.