Trotz aller Kritik: AC Valhalla bricht Rekord von AC Odyssey

AC Valhalla ist kaum draußen, da bricht es schon einen Rekord von AC Odyssey.

Das neue AC Valhalla lässt euch die Wikingerangriffe im mittelalterlichen England erleben. Was die Wertungen angeht, erhält das neue Ubisoft-Spiel viel Lob, muss aber auch viel Kritik einstecken. Nichtsdestotrotz konnte AC Valhalla jetzt schon einen Rekord von AC Odyssey brechen.

AC Valhalla: Spielerzahlen sprechen eine deutliche Sprache

Seit dieser Woche können die Spieler endlich in das neue AC Valhalla eintauchen, um als Wikinger auf Raubzug zu gehen. Aber wie ist das neue Ubisoft-Spiel? Die Meinungen dazu könnten nicht unterschiedlicher ausfallen, die einen feiern es, die anderen nehmen es im Vergleich zu AC Odyssey als einen Rückschritt wahr.

Wie Entwickler Ubisoft kürzlich im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgab, sprechen die Spielerzahlen dennoch eine deutliche Sprache: AC Valhalla ist nicht nur ein Erfolg, es hatte am Starttag doppelt so viele Spieler wie AC Odyssey. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Zahlen mit dem Release von AC Valhalla für PS5 und Xbox Series X noch weiter steigen werden.

„Wir sind demütig gegenüber der Wahrnehmung der Spieler und sehr stolz auf das, was unsere Teams mit Assassins Creed Valhalla erreicht haben, das auf dem erstaunlichen Erfolg seiner Vorgänger aufbaut“, sagte Ubisoft-CEO Yves Guillemot.

Das Setting, die Geschichte, die Open World - es gibt unterschiedliche Dinge, die Spieler an AC Valhalla begeistern. Allen voran fällt es aber deutlich kompakter als AC Odyssey aus. Manche Spieler würden leerer sagen, andere fokussierter. In unserem Test "Assassin's Creed Valhalla: Ragnarök erwartet euch" könnt ihr nachlesen, was euch im Assassinenabenteuer erwartet und ob ihr es euch zulegen solltet.

AC Valhalla erschien am 10. November für PS4, Xbox One sowie PC und soll später auch für PS5 und Xbox Series X folgen. Trotz aller Kritik konnte das neue Ubisoft-Spiel bereits jetzt schon einen Rekord von AC Odyssey brechen.