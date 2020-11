Die Releases in der Kalenderwoche 47.

Der November rollt einfach weiter. Und nach der Xbox Series X legt nun auch Sony nach und bereitet sich auf den Start einer neuen Konsolengeneration vor, die mit frischen Spielen nur auf euch wartet.

Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn | 17. November

PC / Android / iPhone

Mit Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn erscheint die letzte Erweiterung dieses Jahres für Hearthstone: Heroes of Warcraft. Diese knüpft inhaltlich an Das Flüstern der Alten Götter an und bringt 135 neue Karten ins Geschäft. Neben frischem Kartenmaterial gibt es mit Duellen einen neuen Spielmodus. Darüber hinaus haben die Entwickler angekündigt, das Fortschrittssystem grundlegend zu überarbeiten.

Wie üblich findet der Release von Hearthstone: Der Dunkelmond-Wahnsinn am selben Tag für PC, Android und iOS-Geräte statt. Das nächste Addon folgt dann erst im kommenden Jahr.

Demon's Souls | 19. November

PS5

Darauf haben so viele Fans jahrelang gewartet: Sony und Entwickler Bluepoint bringen Demon's Souls zurück. Das Action-Rollenspiel hat 2009 einst den Erfolg der schweren Souls-Spiele eingeläutet und From Software in die Riege der Top-Entwickler befördert. Elf Jahre später gibt es nun die glanzvolle Rückkehr, die vor allem optisch auf den aktuellen Stand gebracht ist. Dabei handelt es sich nicht nur ein Remastered, sondern um ein komplettes Remake inklusive spielerischer Anpassungen.

Auf das Remake von Demon's Souls haben Spieler lange gewartet:

Diese halten sich aber in Grenzen. So kann euer Charakter nun eine Ausweichrolle in acht Richtungen machen, ihr könnt weniger Heilgräser mitnehmen und eine Einstellung des Schwierigkeitsgrades gibt es weiterhin nicht. Der Release findet dabei exklusiv für die PlayStation 5 statt.

Spider-Man: Miles Morales | 19. November

PS4 / PS5

Gut zwei Jahre nach Marvel's Spider-Man für die PlayStation 4 meldet sich Insomniac mit einem halben Nachfolger zurück. In Spider-Man: Miles Morales gönnt sich Peter Parker eine Auszeit und überlässt dem jungen Miles Morales die Show. Der hat im Gegensatz zur Peter-Spinne ein paar ganz eigene Tricks auf Lager und erlebt eine neue Geschichte inmitten von New York. Der Spielort bleibt nämlich mit dem Stadtteil Manhattan derselbe.

Statt Peter Parker übernimmt Miles Morales das neue Abenteuer von Spider-Man:

Der Release von Spider-Man: Miles Morales findet nicht nur auf der PlayStation 5 statt. Stattdessen gibt es das Superhelden-Abenteuer auch auf der PlayStation 4. In der Ultimate Edition der PS5-Version ist zudem Marvel's Spider-Man als Remastered-Version enthalten.

Devil May Cry 5: Special Edition | 19. November

Xbox Series X / PS5

Anderthalb Jahre nach Devil May Cry 5 melden sich Dante, Nero und Co. mit dem Start der neuen Konsolengeneration ein weiteres Mal zu Wort. In der sogenannten Special Edition, die in der Form exklusiv für die PS5 und Xbox Series X/S erscheint, gibt es nicht nur technische Verbesserungen (4K Auflösung, Raytracing und mehr). Mit Vergil kehrt außerdem ein beliebter Charakter zurück, mit dem ihr die Story-Kampagne in voller Länge erleben könnt. Darüber hinaus gibt es mit dem Legendary Dark Knight Mode einen neuen Schwierigkeitsgrad und mit dem Turbo-Modus einen alternativen Gameplay-Modus, in dem alles ein wenig schneller ist.

Für die Xbox Series X und Series S ist der Release der Devil May Cry 5: Special Edition bereits erfolgt. Die PlayStation 5 wird pünktlich am 19. November bedient. Wie gut das Originalspiel abgeschnitten hat, erfahrt ihr derweil im Test "Devil May Cry 5: Oldschool-Action mit neuen Tricks".

Astro's Playroom | 19. November

PS5

Auch Astro Bot Rescue Mission hat bereits zwei Jahre auf dem Buckel. Pünktlich zum Start der PlayStation 5 feiern die putzigen Sony-Roboter ihre Rückkehr in einem ganz speziellen Spiel. Der Plattformer Astro's Playroom verschreibt sich ganz den Möglichkeiten des neuen Dualsense-Controllers und soll Spielern kreativ aufzeigen, was so alles in der neuen Generation möglich ist.

Astro's Playroom müsst ihr gar nicht separat kaufen:

Das Besondere am Release von Astro's Playroom? Das Spiel gibt es nicht zu kaufen. Stattdessen ist es auf jeder PlayStation 5 vorinstalliert und kann ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Sackboy: A Big Adventure | 19. November

PS4 / PS5

In Little Big Planet war er schon das Maskottchen, nun bekommt er sein ganz eigenes Spiel: Die Rede ist von Sackboy. In Sackboy: A Big Adventure rennt und hüpft ihr entweder alleine oder im Koop-Modus durch zahlreiche, recht kunterbunte Level. Ziel ist es den alptraumhaften Schrecken des Bösewichts Vex zu besiegen, um die Welt von Sackboy wieder in Ordnung zu bringen.

Wie bereits Spider-Man: Miles Morales erscheint auch Sackboy: A Big Adventure nicht exklusiv für die PlayStation 5. Auch die PlayStation 4 wird mit einem Release bedient.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung | 20. November

Switch

Was genau ist eigentlich in den 100 Jahren vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild passiert? Diese Frage wird Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung klären, das quasi Prequel zum großen Switch-Abenteuer von Link. Darin stürzt ihr wie in der "Dynasty Warriors"-Serie in riesige Schlachten, in denen ihr teilweise gegen Dutzende von Gegnern gleichzeitig kämpft. Dabei könnt ihr in verschiedene Charaktere schlüpfen, darunter natürlich auch Zelda und Link, aber darüberhinaus noch viele mehr!

Das neue Hyrule Warriors ist in gewisser Weise ein Prequel zu Breath of the Wild:

Der Release von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung findet exklusiv auf der Nintendo Switch statt. Zudem seid ihr nicht zwingend alleine unterwegs: Das Action-Spiel lässt sich auch im Koop spielen.

Nur eine Woche nach Microsofts "Next Gen"-Einstieg zieht Sony nach und bringt die PlayStation 5 an den Start. Dementsprechend sind auch ein paar Startspiele an Bord, die eventuell schon bald in eurer neuen Konsole ihre Heimat finden.