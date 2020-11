Sonderaktion für PC-Gamer bei Mindfactory.de

Mindfactory führt verschiedenste Hardware-Angebote im Sortiment, wir wollen euch auf ein Angebot im Bereich Grafikkarten aufmerksam machen. Zurzeit könnt ihr an einer Sonderaktion teilnehmen die speziell auf PC-Gamer zugeschnitten ist, die ihren Gaming-PC mit mehr Grafikpower ausstatten wollen. Wenn ihr an der Sonderkation teilnehmt, bekommt ihr beim Kauf einer Grafikkarte der aktuellen AMD Radeon RX 5000 Series zwei Spiele dazu. Das Bundle enthält die aktuellen Spiele Godfall und WoW-Shadowlands.

Mindfactory bietet im Vergleich zu anderen Anbietern sehr günstige Grafikkarten an, ihr spart bei Aktion also etwas Geld für andere Weihnachtseinkäufe.

AMD Radeon RX 5700 XT und andere Grafikkarten der AMD RX 5000 Series - im Bundle mit Godfall & WoW-Shadowlands: Sonderaktion bei Mindfactory

Die AMD Radeon RX 5000 Serie bietet euch verschiedenste Varianten an, für unterschiedlichste Ansprüche an Gaming-Performance. Entwickelt wurden sie für ultra-reaktionsschnelles, Hochauflösungs-Gaming. Die Produktionsreihe der AMD Radeon RX 5500 Grafikkarten kommen für Mainstream-Gamer in Frage, wohingegen die AMD Radeon RX 5600M Produktionsserie schon eher für Hochleistungsgaming entwickelt wurde und die AMD Radeon RX 5700M für Extrem-Gaming geeignet ist, für höchste Ansprüche und maximale Leistung und hochauflösende Grafik.

Dank der neuen RDNA-Architektur, sowie "Radeon-Image Sharpening" und "FidelityFX", "Anti-Lag" und anderer Technologien, wird ruckelfreies Gaming mit hohen Bildwiederholungsraten ermöglicht. Zudem sind die Grafikkarten mit modernen GDDR6-Speichern ausgestattet, diese verfügen über eine hohe Bandbreite und sollen die maximale Leistung aus euren Spielen herausholen.

Die AMD RX 5000 Serie kam 2019 in den Handel, mit Ausnahme der 5600 Series die zu Beginn dieses Jahres 2020 Markteinführung hatte. Die Nachfolgegeneration der Radeon RX 6000 Series kommt erst gegen Ende des Jahres heraus, die Auswahl der Sonderaktion von Mindfactory besteht also aus der aktuellen Grafikkartengeneration, mit unterschiedlichsten Leistungsabstufungen.

Die Aktion bei Mindfactory läuft bereits seit dem 14.07.2020 und endet am 05.12.2020, ihr habt also noch Zeit euch zu registrieren und die beiden Spiele abzustauben.

Falls ihr aber gerade auch nach AMD Prozessoren Ausschau haltet, dann können wir euch noch auf diese laufende Aktion bei Mindfactory aufmerksam machen: "AMD RYzen 300 Series mit Far Cry 6 - im Bundle"

Es folgt eine Liste mit Shop-Links zu allen AMD Grafikkarten der Sonderaktion. Die Auswahl hebt die besten Angebote der Aktion hervor.

Ihr findet außerdem auch weiterführende Links zum restlichen Angebot auf Mindfactory, mit anderen zugelassenen Grafikarten vom AMD.

Teilnahmebdingungen zur Sonderaktion - was ist zu tun?

Um das AMD Grafikarten & Spiele-Bundle zu ergattern, müsst ihr eine Grafikkarte der AMD Radeon 5000 Serie kaufen und euch anschließend registrieren.

Die Registrierung ist relativ einfach, ihr gebt eure Daten an. Also Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die siebenstellige Rechnungsnummer der gewählten AMD-Grafikkarte. Die Rechnungsnummer findet ihr direkt auf der Rechnung der Grafikkarte, beigefügt in der Lieferung.

Das Prozedere wird auf der Anzeige der Sonderaktion bei Mindfactory nochmal im Detail erklärt.

Wichtig ist das Kaufdatum der Grafikkarte, ihr müsst innerhalb des Zeitraums der Sonderaktion die Grafikkarte kaufen (14.07.20-05.12.20). Die Registrierung ist natürlich erst nach Erhalt der Lieferung möglich. Anschließend bekommt ihr die Promotion-Codes mit denen die Spielcodes für Godfall und WoW-Shadowlands eingelöst werden können.