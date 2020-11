Xbox Series X stürzen angeblich immer wieder ab

Käufer berichten von ihrer angeblich wiederholt abstürzenden Xbox Series X. Bildquelle: Pixabay / rev_neil

„Xbox Series X“-Besitzer suchen im Microsoft-Forum Rat, denn ihre neuen Konsolen stürzen immer wieder zu besonders ungünstigen Zeiten ab. Der Support meldet sich bisher nicht zu Wort.

Xbox Series X schalten sich plötzlich beim Spielen aus

Vor wenigen Tagen erst feierte die Xbox Series X ihren weltweiten Launch – doch kurz nach Release begannen auch schon die Gerüchte um mögliche Hardware-Probleme. So kam es vor wenigen Tagen vermehrt dazu, dass Käufer E-Zigarettenrauch in ihre „Next Gen“-Konsole pusteten um es so aussehen zu lassen, als würde es aus der Konsole selbst kommen.

Nachdem Microsoft die Situation aufklärte, schien das Unternehmen für ein paar Stunden kurz durchatmen zu können. Nun kommt jedoch gleich ein anderes vermeintliches Problem ans Licht. Nicht auf Reddit, sondern im offiziellen „Microsoft Answers“-Forum, finden sich nun nämlich immer mehr Käufer, die scheinbar mit derselben Problematik zu kämpfen haben: Ihre Konsolen schalten sich einfach immer wieder ab.

Mehrere Spieler behaupten ihre Xbox Series X würde mitten im Spiel oder beim Laden eines Spiels schlichtweg abstürzen. Scheinbar handelt es sich dabei auch nicht um ein bestimmtes Spiel, sondern es soll vor allem um neue Games wie Assassin's Creed: Valhalla, Call Of Duty: Cold War und Watch Dogs: Legion gehen.

Mittlerweile haben über 430 Personen angegeben sie wären von den zufällig wirkenden Abstürzen. Eine Person merkt sogar an, dass ihre Konsole einwandfrei funktioniere, die ihres Bruders jedoch demselben fehlerhaften Schemata folge, wie beschrieben.

Was ist der Grund für die Abstürze der Xbox Series X?

Bisher warten die Betroffenen wohl noch vergebens auf eine Antwort vom offiziellen Microsoft Support. Kurz nach Launch der Xbox Series X hat dieser immerhin auch alle Hände voll zu tun. Auch in den Kommentaren finden sich keine klaren Lösungsansätze oder Ideen woher das Problem rühren könnte. Viele schicken ihre Konsolen wohl einfach zurück und hoffen auf einen Umtausch.

Das Portal Gamerant vermutet es könnte etwas mit der Datengröße der „Next Gen“-Spiele zu tun haben. Alternativ könne es aber auch selbstverschuldet sein – ob aus Versehen oder durch Aktionen, die E-Zigaretten involvieren. Sonst könnte auch etwas bei den Lieferungen schiefgelaufen sein oder, im schlimmsten Fall, es sich um den neuen Ring Of Death handeln.

Es kann natürlich auch sein, dass sich wieder ein paar Scherzkekse einen Strecih erlaubt haben. Da die Debatte aber nicht auf Social Media ausgetragen wird, sondern in einem offiziellen Hilfeforum, wirkt dies zum Zeitpunkt dieser News eher unwahrscheinlich. Auch die hohe Zahl an Betroffenen scheint auf ein reales Problem hinzudeuten, zum jetzigen Zeitpunkt fehlt es aber noch an mehr Informationen und einem Statement seitens Microsoft.

Habt ihr irgendwelche technischen Probleme mit eurer Xbox Series X oder seid ihr rundum zufrieden? Was haltet ihr von den Abstürzen? Könnte da was dran sein oder wirkt die Geschichte wieder wie ein aufbrodelndes Gerücht?