Xbox Series X - Preis & Release: Die wichtigsten Infos zur Konsole

Die Xbox Series X ist endlich da! Wir geben euch den perfekten Überblick über alles Wissenswerte.

Ihr seid auf der Suche nach den wichtigsten Informationen und Details zur neuen Konsole von Microsoft? Hier erfahrt ihr alles rund um Preis und Release der Xbox Series X sowie Xbox Series S.

Preis und Release der Xbox Series X/S:



• Die Xbox Series X kostet offiziell 499 Euro. Die Xbox Series S kostet 299 Euro.



• Die Xbox Series X/S sind am 10. November 2020 erschienen.

Preis: Wie viel kostet die Xbox Series X?

Laut Microsoft kostet die Xbox Series X offiziell 499 Euro.

Die Xbox Series S wird dagegen mit nur 299 Euro zu Buche schlagen.

Release der Xbox Series X: Wann ist die Xbox Series X erschienen?

Das offizielle Erscheinungsdatum der Xbox Series X/S in Deutschland ist der 10. November 2020.

Vorstellung der Xbox Series X: Wann gibt es neue Infos zur Xbox Series X?

Zuletzt hat Microsoft ein Launch-Event zur Xbox Series X abgehalten. Ihr könnt den aufgezeichneten Livestream bequem auf dem YouTube-Kanal von Xbox ansehen.

Design der Xbox Series X: Wie sieht die Xbox Series X aus?

Seit Dezember wissen alle, wie das Design der Xbox Series X aussieht. Microsoft hat somit deutlich früher vor Konkurrent Sony die Hüllen fallen lassen. Um einen guten Eindruck der Konsole zu bekommen, könnt ihr euch diesen Hardware-Trailer zur Xbox Series X anschauen:

Xbox Series X | Das ist Microsofts nächste Konsole

Das Aussehen der Xbox ist eher schlicht und unauffällig und kommt, wie der Vorgänger Xbox One, in gewohntem schwarz daher. Lediglich die oberen Öffnungen zur Lüftung des Gehäuses zeigen die typischen grünen Highlights aus dem Hause Microsoft.

Das Design der Xbox Series S unterscheidet sich stark von dem großen Vorbild. Schaut euch das kleinere Modell der Next-Gen-Konsole in folgendem Trailer der Xbox Series S an:

Bilder der Xbox Series X/S

Um einen besseren Eindruck von den Details des Designs zu bekommen, haben wir aktuelle Bilder der Xbox Series X zusammengestellt:

Die schlichte Xbox Series X samt dazugehörigen Controller.

An der Oberseite der Konsole ist das bekannte Xbox-Logo dezent platziert:

Microsoft scheint auch bei dem Logo der Xbox Series X die schlichte Variante zu bevorzugen.

Werft außerdem einen genauen Blick auf die oberen Öffnungen zur Belüftung der Konsole:

Die oberen Öffnungen der Xbox Series X lassen das typische Marken-Grün durchscheinen.

Die Rückseite der Xbox Series X offenbart die Anschlüsse der Konsole:

Ein perfekter Überblick über alle verfügbaren Anschlüsse der Xbox Series X.

Ich möchtet alle Details der Xbox Series S genau unter die Lupe nehmen? Wir haben euch aktuelle Bilder der Konsole zusammengestellt:

Die Front der Xbox Series S samt dem Controller in Weiß.

Auch die kleinere Xbox Series S besitzt nette Details:

Die oberen Luftlöcher zum Wärmeabtransport der Xbox Series S sind auch zu erkennen.

Auch bei der Xbox Series S wird es möglich sein, die Konsole in verschiedenen Positionen aufzustellen:

Die weiße Xbox Series S macht auch liegend eine gute Figur.

Ein Blick auf die Rückseite zeigt die Anschlüsse der Xbox Series S:

Das flache Design der Xbox Series S bietet ausreichend Platz für alle wichtigen Anschlüsse.

Details & Informationen: Was ist noch über die Xbox Series X bekannt?

Wie sieht es mit einem der wichtigsten Punkte, den Spielen auf der Xbox Series X aus? Microsoft will im Gegensatz zu Sony nicht so sehr auf Exklusivspiele setzen, holt sich aber viele starke Verbündete ins Team und bietet eine breite Auswahl. Dies wird einerseits durch den gut gefüllten Xbox Game Pass und durch starke Spiele-Franchises wie Assassin's Creed gewährleistet.

Daneben kann die Frage der Abwärtskompatibilität mit einer freudigen Nachricht beantwortet werden. Microsoft macht es möglich, dass ihr alle eure Spiele bis zur ersten Xbox-Generation werdet genießen können.

Aber nicht nur der Weg zu den älteren Generationen wird euch eröffnet, Xbox ermöglicht mit einem eigens konzipierten Feature namens Smart Delivery, dass ihr bei Spiele-Upgrades ordentlich sparen könnt. Sprich: Viele eurer bereits gekauften Spiele für die Xbox One, werden kostenlos auf eine "Xbox Series X"-Version aufgebessert. Zurzeit befindet sich 37 Spiele in der Liste des "Smart Delivery"-Features.

Der starke Prozessor der Xbox Series X sticht besonders hervor und die gesamte Hardware kann Games mit stolzen 120 Bildern pro Sekunde in scharfer 4K-Auflösung anzeigen.

Die schnelle 1 TB-SSD ermöglicht superschnelle Ladezeiten und kommt der Option Quick Resume zugute. Mit dieser könnt ihr mehrere Spiele gleichzeitig geöffnet haben und schnell zwischen diesen hin- und herwechseln. Dabei könnt ihr nahtlos an dem Punkt fortsetzen, wo ihr zuletzt aufgehört habt.

Auch die Grafik der Xbox Series X hat einiges zu bieten, so setzt Microsoft zum Beispiel auf das vielverprechende Raytracing, was bereits in einer vorgestellten Tech-Demo dem pixeligen Minecraft zu wahrlicher Schönheit verholfen hat. Auch die Gameplay-Trailer diverser Spiele, darunter auch AC Valhalla, zeigen was die GPU der Xbox Series X drauf hat.

Mit dem Release der Xbox Series X und Series S ist die nächste Konsolen-Generation endlich angekommen. Konkurrent Sony wird am 19. November mit der PS5 nachziehen.