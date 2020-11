PS5 vorbestellen: Alle Details für Vorbesteller in der Übersicht

PS5 Preorder: Alle Infos zum Vorbestellen der PS5.

Diese Woche ist es endlich soweit: Die PlayStation 5 wird am Donnerstag in Deutschland erscheinen. Wir informieren euch in diesem Artikel bis dahin über alle "Last Minute"-Details zum Vorbestellen der PS5.

Vorbestellung der PS5: Zurzeit ist die PlayStation 5 flächendeckend ausverkauft. Doch ihr könntet Glück haben. Tipp: Schaut immer wieder bei den unten verlinkten Online-Shops vorbei. Durch Stornierungen sind hin und wieder vereinzelte Konsolen im "PS5 Preorder"-Prozess zu ergattern.

Hier gelangt ihr zu allen Shop-Seiten, die Vorbestellungen der PS5 anbieten:

PS5-Preorders: Das Bangen um die Vorbestellungen geht weiter

Seit Beginn der Vorbestellungen der PlayStation 5 herrscht ein großes Chaos. Immernoch sehnen sich viele Spieler nach der Chance einer erneuten Pre-Order-Möglichkeit. Wie Gameswirtschaft jetzt berichtet, stehen die Chancen dafür offenbar nicht sehr gut.

Nach wie vor werden Stornierungen im großen Maße von verschiedenen Online-Händlern vorgenommen. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Viele Shops hatten mit technischen Fehlern während des Vorbesteller-Ansturms zu kämpfen und haben somit mehr Bestellungen zugelassen, als eigentlich vorgesehen waren.

Ein weiterer wichtiger und jetzt gravierender Grund, ist die hohe Anzahl an Mehrfachbestellungen. Spieler, die zum Beispiel für Freunde, Kollegen oder einfach zur Absicherung mehr als eine Konsole bestellt haben, können nun nur noch mit einem Exemplar rechnen. Denn laut Sony ist es Kunden nur gesattet, eine Konsole pro Kopf zu erwerben. Das setzen die Händler jetzt mit Stornierungen um.

Aufgrund der allgemein viel zu hohen Nachfrage ist das Angebot seitens Sony einfach nicht ausreichend, um für alle Spieler eine PS5 zum Release sicherzustellen. Von daher bleibt die Lage zur Verfügbarkeit weiterhin ungewiss. Somit dürfte die Hoffnung für eine baldige, neue Vorverkaufswelle sehr gering ausfallen - und der "PlayStation 5 Preorder"-Prozess leider viele Gamer enttäuschen.

Sollte sich wider Erwarten etwas daran ändern, werden wir euch natürlich schnellstmöglich darüber informieren, solltet ihr eine neue Möglichkeit zum Vorbestellen der PS5 erhalten.

PS5-Vorbesteller: Diese Online-Shops führen die PlayStation 5

Beim großen PS5-Showcase hat Sony bekannt gegeben, dass die Konsole am 19. November in Deutschland erscheinen wird. In Nordamerika, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea wird die PlayStation dagegen bereits eine Woche vorher in den Läden stehen. Während die All Digital Edition 399 Euro kosten wird, beläuft sich der Preis der Konsole mit Disc-Laufwerk auf 499 Euro.

Die PS5 ist prinzipiell bei den folgenden Online-Shops erhältlich. Aufgrund des großen Ansturms direkt nach der Freischaltung der "PlayStation 5"-Preorder sind beide Konsolenvarianten aktuell allerdings leider vergriffen.

Das Kontingent der PlayStation 5 wird zu Beginn zweifellos begrenzt sein. Dennoch müsst ihr die Hoffnung auf eine Launch-PS5 noch nicht vollständig aufgeben, falls ihr bisher im Preorder-Prozess keine PlayStation vorbestellen konntet. In der Vergangenheit wurden Konsolen in vergleichbaren Situationen zeitweise immer wieder in kleineren Mengen zum Vorbestellen verfügbar gemacht. Es lohnt sich also auf jeden Fall in den nächsten Tagen die folgenden Seiten genauer zu beobachten, damit ihr die PS5 vorbestellen könnt, sobald dies wieder möglich ist.

PS5 vorbestellen: Konsolen-Bundles als attraktive Starter-Pakete

Konsolenbundles bieten euch die Möglichkeit, gleichzeitig eine Konsole und ein oder mehrere Games gratis obendrauf zu bekommen. Auch Sony wird mit der PS5 zweifellos solche Bundles schnüren und euch damit den perfekten Einstieg ins Next-Gen-Gaming ermöglichen.

Wir werden euch in diesem Artikel immer mit allen Infos zum Vorbestellen der PS5 und der PS5-Konsolenbundles auf dem Laufenden halten, sobald diese Deals verfügbar sind.

Worauf freut ihr euch in Bezug auf Sonys PlayStation 5 am meisten?