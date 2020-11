PS5 Ich liebe dich: Spieler nutzen Konsolen-Launch für Heiratsantrag

Der Launch der PS5 verlief überraschend romantisch (Quelle: Getty Images, Prostock-Studio)

Gaming und Romantik passen manchmal einfach perfekt zusammen. Den besten Beweis dafür haben nun einige Reddit-User geliefert, die den Launch der PS5 mit Heiratsanträgen verbunden haben.

Zum ersten Mal eine brandneue Konsole in den Händen zu halten ist immer ein ganz besonderes Erlebnis – und viele Gamer erinnern sich auch Jahre später noch an diesen Moment. Ähnlich verhält es sich bei den meisten wahrscheinlich mit dem Heiratsantrag. Was liegt also für echte Gamer näher, als diese beiden Momente miteinander zu verbinden?

Gamer verbinden Heiratsantrag mit PS5-Launch

Der wichtigste Tag im Leben dieser Gamer war garantiert der PS5-Launch am 12. November – nicht nur wegen der brandneuen "Next Gen"-Konsole, sondern auch wegen der alles entscheidenden Frage, die sie ihren Partnerinnen gestellt haben.

Der Reddit-User benvegan hat zum Beispiel seiner Freundin (jetzt Verlobten) Jolene den Antrag gemacht, indem er ihr ein selbstgemachtes PS5-Spiel zwischen die Next Gen"-Hits Assassin's Creed: Valhalla und das Remake von Demon's Souls gelegt hat – mit der charmanten Überschrift "A Ben and Jolene Adventure" und der klassischen Frage "Will you marry me?".

Auch Gamer Rican2153 hat den Kauf der PS5 mit einem Heiratsantrag verbunden – und zuvor Reddit über seine Pläne informiert. Weil sich seine Freundin ohnehin bereits auf die PS5 gefreut hatte, sollte der funkelnde Verlobungsring wohl einen ziemlich denkwürdigen Tag für das Pärchen abgerundet haben.

PS5 und Verlobungsringe - ein perfektes Paar

Der Release der PS5 scheint in einigen Gamern also eine besonders romantische Seite freizulegen. Ob es auch in Deutschland zum PS5-Launch am 19. November zu einer Welle an Verlobungen kommen wird, wird sich aber erst noch zeigen müssen.

