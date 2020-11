GTA Online: Riesenbelohnung angekündigt, Fans "kennen" sie schon

GTA Online: Sollte die Community die große Heist-Challenge schaffen, wird Rockstar ihnen eine geheime Belohnung geben. Die Fans haben bereits eine Ahnung, was das sein könnte.

100 Milliarden Ingame-Dollar. Nicht weniger sollen die Spieler gemeinsam verdienen, um die Heist-Challenge zu absolvieren. Wenn sie das Ziel erreichen, winkt eine Belohnung. Die Fans haben nach so vielen Jahren "Freundschaft" mit Rockstar bereits eine Ahnung, was da "Tolles" auf GTA Online zukommen könnte.

GTA Online: Kommt nach Oppressor MK2 der "Shopressor"?

Wie Rockstar auf dem offiziellen Blog schreibt, hat der Entwickler große Pläne für GTA Online. Demnächst soll ein großer DLC veröffentlicht werden, der laut Rockstar die „nächst(e) Entwicklungsstufe des Heist-Gameplays“ darstellen soll. Bisher ist noch nichts bekannt, die Spieler haben allerdings festgestellt, dass der Entwickler Umbauarbeiten im Casino von GTA Online vornimmt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung hat Rockstar nun eine gigantische Challenge gestartet: Die Spieler sollen bis zum 18. November zusammen 100 Milliarden Dollar über Heist-Aufträge verdienen. Wenn ihnen das gelingt, schaltet Rockstar für die Community ein geheimes Fahrzeug frei, das sie dann im Dezember kaufen können. Während die "GTA Online"-Community auf Reddit fleißig die Anstrengungen bei der Heist-Challenge dokumentiert, fragen sich andere Fans bereits, welches Fahrzeug das wohl sein könnte. Reddit-User TooMarmite hat eine Idee, die den Fans nicht unbedingt gefallen wird:

GTA Online auf Amazon ansehen

„Der Wagen der 100 Milliarden-Heist-Challenge wurde geleakt“, kommentiert der User das Foto, das selbstverständlich ein Fake ist. Der "Shopressor", wie die Fans den Maschinengewehreinkaufswagen taufen, kommt dennoch sehr gut an und spielt auf das verhasste "Oppressor MK2"-Raketenbike an. Auch mit diesem tödlichen Gefährt wollte Rockstar ursprünglich den Fans eine Freude machen, das sich letztendlich aber zum Störenfried Nummer 1 in den Lobbys entwickelte.

Wird das nächste geheime Fahrzeug also ebenfalls eine perfekte Waffe für Griefer und Trolle? Die Community befürchtet es, wobei viele Fans sagen, dass der Shopressor so bescheuert wäre, dass sie ihn doch gerne in GTA Online besitzen würden. Nach dem 18. November werden es die Fans erfahren, wenn sie die Challenge bis dahin erfolgreich absolviert haben - oder es rechtzeitig verhindern.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Was ist das geheime Fahrzeug, das Rockstar für den Erfolg der Heist-Challenge bereithält? Noch ist nichts bekannt, aber die Fans haben jetzt schon Angst, dass es eine weitere Nervwaffe sein könnte. Andererseits würden sich viele auch über einen Maschinengewehreinkaufswagen freuen. So etwas hat es in GTA Online bisher auch noch nicht gegeben.