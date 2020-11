PS5 für 10.000 US-Dollar? Der Ebay-Wahnsinn geht weiter

Für die PS5 langen manche Gamer auf Ebay tief in die Tasche. (Quelle: Getty Images, Deagreez)

Der größtenteils verpatzte Verkauf der PlayStation 5 treibt weiter absurde Blüten - insbesondere in Bezug auf die dreisten Preise, die für die Konsole auf Ebay verlangt werden.

Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ist bei der PlayStation 5 leider seit dem Beginn der Vorbestellungen völlig aus dem Gleichgewicht geraten – viele Gamer konnten sich keine "Next Gen"-Konsole reservieren und haben auch in den nächsten Wochen und sogar Monaten nur wenig Hoffnung, sich eine der begehrten PS5-Exemplare zu sichern. Genau an diesem Punkt setzen skrupellose Ebay-Händler an, die eine oder mehrere Konsolen erwerben konnten und diese nun zu absoluten Mondpreisen verkaufen.

PS5 überall vergriffen: Absurde Preise auf Ebay

Die PlayStation 5 war nach kurzer Zeit weltweit vergriffen – und alle Nachlieferungen waren ebenfalls außerordentlich schnell ausverkauft. Auf Ebay werden die Konsolen nun von Verkäufern zu grotesken Preisen angeboten, die in keinerlei Verhältnis stehen – von einigen Spielern aber trotzdem bezahlt werden.

Da die Konsole in den USA bereits releast wurde, bieten aktuell vor allem amerikanische Händler die Konsole auf Ebay feil – und verlangen dafür bis zu 10.000 US-Dollar. Während diese Summen für viele Gamer deutlich zu hoch sind, werden Konsolen auf Ebay durchaus öfter für ungefähr 1000 US-Dollar verkauft, also immerhin doppelt so viel wie der angedachte Ladenpreis.

PS5: Wucherkauf im September

Auch wenn es den meisten Gamern klar ist, dass eine Konsole niemals für ein Zehnfaches ihres Ladenpreises gekauft werden sollte, passiert dies trotzdem hin und wieder. Im September wurde eine vorbestellte Konsole in Australien auf Ebay verhökert – zum Schnäppchenpreis von 14.493 US-Dollar.

Solche Irrsinnssummen können selbstverständlich von keiner Position gerechtfertigt werden. Keine Konsole der Welt ist 14.493 US-Dollar wert – selbst wenn die Wartezeit von einigen Monaten für viele ein großes Ärgernis ist.

Kennt ihr euch mit Sonys Konsolen aus? Beweist euer Wissen in unserem PlayStation-Quiz!

Konntet ihr eine PS5-Konsole vorbestellen? Was haltet ihr von den Konsolen-Mondpreisen auf Ebay? Würdet ihr eine PS5 zum doppelten Preis kaufen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!