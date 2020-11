PS5: DualSense-Controller bereitet Spielern Probleme

PS5-Controller sorgen für Frust bei einigen Spielern. Bildquelle: Getty Images / Chinnapong, Vjom

In unseren Breitengraden ist die PlayStation 5 zwar erst am 19. November auf dem Markt, in anderen Teilen der Welt können Spieler aber schon loslegen – und sich angeblich schon mit den ersten Kinderkrankheiten rumschlagen.

Was ist das Problem der PS5?

Die PS5 ist endlich da – zumindest in Ländern wie Japan, Südkorea, Australien und den USA. Während ihr euch noch ein paar Tage gedulden müsst bis Sonys „Next Gen“-Konsole auch in euren Wohnzimmern steht, sind Spieler anderorts bereits fleißig am Zocken.

Die Freude ist bei einigen Fans sogar so groß, dass sie mit der Veröffentlichung der PS5 ihre Verlobung in die Wege leiten. Bei anderen stellt sich langsam aber eher Ernüchterung ein, denn Spieler stoßen anscheinend auf die ersten Probleme der PS5.

Online melden sich nun nämlich einige PS5-Besitzer zu Wort, die alle mit ein und derselben Schwierigkeit konfrontiert werden: ihre Controller laden nicht richtig. Berichten von Gamerant zufolge soll der DualSense der PS5 im Ruhemodus erst anfangen zu laden und nach ungefähr einer Minute ohne ersichtlichen Grund wieder aufhören.

Gibt es bereits eine Lösung?

Das Problem scheint am vorderen USB-Port der PS5 zu liegen. Denn Spieler, die über den Fehler berichten, können den DualSense weiterhin über den USB-Port auf der Rückseite der Konsole aufladen. Je nachdem wie die PS5 im Regal steht, dürfte sich diese Alternative etwas nervig gestalten – aber wenigstens gibt es noch einen anderen Weg den Controller aufzuladen.

Auch „Xbox Series X“-Besitzer klagen über Schwierigkeiten mit ihrer Konsole. So stürzen einige Exemplare wohl immer wieder ab – beim Laden eines Spiels oder sogar mitten in Online-Matches. Beide Konsolen scheinen also wieder ein paar Kinderkrankheiten zu haben, die ihr in Kauf nehmen müsst.

Sony äußert sich bisher noch nicht zu den Ladeproblemen der PS5, doch durch ein einfaches Software-Update wird das Problem sicherlich eh nicht behoben werden. Es bleibt also zu hoffen, dass es sich bei diesem Fehler um ein eher seltenes Problem handelt.