AC Valhalla: Assassinen veräppeln euch mit dem einfachsten Auftrag

Haha - die Assassinen in AC Valhalla können richtige Witzbolde sein. Manchmal geben sie euch wirklich "schwierige" Aufträge.

In AC Valhalla mischen auch die Assassinen mit und geben Protagonist Eivor regelmäßig Mordaufträge. Einer davon ist aber so leicht, dass er nur als Scherz verstanden werden kann. Wollen sich die Assassinen über eure Fähigkeiten in AC Valhalla etwa lustig machen?

AC Valhalla - Assassinen halten euch für den größten Noob

Im neuen AC Valhalla reist ihr als Wikinger nach England, um ein Dorf zu errichten und zu plündern. Die titelgebenden Assassinen kommen ebenfalls mit, auch wenn sie nur ein Bruderschaftshaus errichten und ansonsten dem Spieler das gesamte Rampenlicht überlassen. Während Protagonist Eivor regelmäßig Mordaufträge für sie ausführen kann, gibt es einen, der die Community von AC Valhalla doch sehr verwirrt.

Oft müsst ihr Templer und andere Zielpersonen umbringen, aber es kann auch vorkommen, dass ihr das leichteste Auftragsziel in der gesamten Assassinen-Reihe bekommt: Eine Strohpuppe vor dem Bruderschaftshaus. Reddit-User Dr-Zoidstein präsentierte diesen Fall im Forum, doch scheint er nicht der einzige Spieler zu sein, der sich von den Assassinen etwas veräppelt fühlt.

Assassin's Creed: Valhalla auf Amazon ansehen

„Reda beauftragte mich mit dem einfachsten Vertrag, den ich je hatte, ein Mannequin in 10 Fuß Entfernung zu ermorden“, schreibt der User. Er vermutet, dass es sich bei diesem absurden Auftrag um einen Bug handelt. „Ich gehe davon aus, dass das Spiel nur einen zufälligen Feind auf der Welt als Ziel auswählt. Da diese als Feinde gelten, ist es nur fair.“

Wodurch auch immer der Fehler zustandekommt, die Community feiert es, dass offenbar auch Strohpuppen eine Gefahr für die Bruderschaft darstellen. Wenn wir ehrlich sind, es wäre auch eine gute Möglichkeit für Feinde, sich als Strohpuppe auszugeben, um so das Dorf auszuspionieren. Aber für die Fähigkeiten der Spieler ist der Auftrag trotzdem eine Beleidigung.

Seid ihr die größten Experten? Dann beweist es!

AC Valhalla erschien am 10. November für PS4, Xbox One sowie PC und soll auch für PS5 und Xbox Series X kommen. Die Spieler haben den leichtesten Auftrag überhaupt in der Assassinen-Reihe entdeckt und kommen sich etwas veräppelt vor.