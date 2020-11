PS5: Fan entwickelt lustigen Ersatz für alle, die leer ausgegangen sind

Ihr könnt jetzt einfach so tun, als hättet ihr eine PS5 ergattert.

Ihr habt eure Chance auf eine PS5 zum Release verpasst? Kein Problem! Ein Fan gibt euch jetzt einen passenden Ersatz, mit dem ihr das Launch-Erlebnis der neuen Konsole trotzdem erfahren könnt.

Wie wäre es mit einer virtuellen PS5?

In den USA und Japan dürfen Konsolen-Spieler die neue PlayStation 5 bereits in den Händen halten. In Deutschland ist es fast soweit. Solltet ihr während der Vorbesteller-Phase keine PS5 ergattert haben, oder könnt den Release gar nicht mehr abwarten, hat der Entwickler Alex Grade die **perfekte Lösung **für euch.

Einen kostenlosen PS5-Simulator, der euch das komplette Next-Gen-Erlebnis näher bringt. Von der Lieferung des Kartons, über das vorsichtige Unboxing und Aufstellen der Konsole, bis hin zu realistischem Kabel-Chaos und Snacks auf dem Wohnzimmerboden.

Ein Vorteil der lustigen Simulation: Ihr müsst beim Auspacken und Hantieren mit der Konsole nicht unbedingt so vorsichtig wie im echten Leben sein. Die Physik des Simulators lässt euch die Next-Gen freudig durch das Zimmer werfen. Oder schleudert den DualSense-Controller einfach gefahrlos in den riesigen Fernseher.

Ladet euch den PS5-Sim kostenlos herunter

Die Downloadgröße ist mit 947 MB ziemlich gering und kann kostenlos auf der Webseite des Entwicklers heruntergeladen werden. Einziges Manko: Echte Konsoleros können das Spiel leider nicht testen, da es bisher nur auf dem PC verfügbar ist.

Immerhin können so auch eingefleischte Computer-Spieler ein wenig Next-Gen-Konsolen-Luft schnuppern. Solltet ihr dennoch noch auf der Suche nach einer echten PS5 sein, empfehlen wir euch unseren Vorbesteller-Artikel zur PlayStation 5. Dort informieren wir euch über Verfügbrkeiten und die besten Angebote.

PlayStation 5 | Exklusivspiele

Eine PS5 und das völlig kostenlos? Bei diesem Angebot solltet ihr unbedingt zugreifen. Spaß beiseite, der PS5-Simulator ist ein lustiges Ergebnis der immensen Vorfreude auf die kommende Sony-Konsole. Bleibt nur noch, auf den echten Release zu warten!