Spieler verwandeln Spidey durch Mods in eine Mülltonne.

Seit einer Woche bekämpft Miles Morales als neuer Spiderman in New York allerhand Bösewichte. Dass er sich bei einigen Spielern jetzt als Mülltonne oder Laterne durch die Luft schwingt, hätte er wahrscheinlich nicht gedacht.

Spider-Man: Miles Morales entsorgt Schurken fachgerecht

Als Spider-Man hat man in New York alle Hände voll zu tun und an jeder Ecke warten fiese Schurken zum Einspinnen und Vermöbeln. Das sieht auch in Spider-Man: Miles Morales nicht anders aus, einem der ersten Exklusiv-Titel für die Playstation 5.

Aber was wäre, wenn die Bösewichte nicht schon von weitem erkennen würden, dass es sich um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft handelt? So etwas ähnliches haben sich offenbar einige Spieler gedacht, als sie ihren Spiderman etwa in eine Mülltonne oder eine Laterne verwandelt haben. Oder sie wollten einfach nur ein bisschen Quatsch machen.

Es wirkt zwar etwas sehr albern, wenn eine große Mülltonne Spinnenfäden verschießt und sich an Häuserwänden hochzieht. Für einen kleinen Spaß zwischendurch ist es aber in jedem Fall gelungen. Ob sich Spidey´s neues Abenteuer auch für euch lohnt, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Spider-Man: Miles Morales ist am 12. November für die PS4 erschienen und kommt am 19. November auf die PS5. In welcher Form ihr das Abenteuer erlebt, bleibt euch selbst überlassen. Ob Last Gen oder Next Gen, ob als Spinne oder eben als Mülltonne oder Laterne.