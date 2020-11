Super Mario 3D All-Stars: Update bringt Features, die nie hätten fehlen dürfen

Super Mario 3D All-Stars auf der Switch bekommt ein Update.

Ein kostenloses Update versorgt Super Mario 3D All-Stars mit neuen Features. Neben Verbesserungen der Kameraeinstellungen, gibt es auch gute Nachrichten für Fans des originalen Super Mario Sunshine.

Was ist neu in Super Mario 3D All-Stars

Ein neues Update für Super Mario 3D All-Stars erfreut die Fans. In der Version 1.1.0 werden einige Verbesserungen vorgenommen, die vor allem Super Mario Sunshine betreffen. Außerdem könnt ihr jetzt die Kamera in den drei Spielen der Kollektion invertieren.

Super Mario 3D All-Stars auf Amazon ansehen.

Die wichtigste Neuerung ist jedoch, dass Spieler zukünftig einen GameCube-Controller verwenden können, um Mario in dem Jump and Run zu steuern. Damit ist Super Mario Sunshine jetzt endlich wie im Original auf dem GameCube spielbar. Die Retro-Erfahrung, die bei vielen Erinnerungen an ihre Kindheit wecken dürfte, ist jetzt zwei Monate nach Release endlich komplett.

Trotzdem bietet die Neuauflage auf der Switch einige Einschränkungen. So könnt ihr den Controller nur im TV-Modus der Hybrid-Konsole verwenden. Zusätzlich benötigt ihr vorher einen entsprechenden Adapter und sämtliche Hinweise im Spiel zeigen weiterhin die Steuerung der Switch an.

Fans freuen sich und hoffen auf mehr

Auch auf Reddit freuen sich Nintendo-Fans über die neue Entscheidungsfreiheit. In den Kommentaren erwähnen die Spieler außerdem, dass auch viele kleine Fehler, die durch die Emulation entstanden sind, in dem November-Update gefixt wurden.

Auch wenn der beliebte GameCube-Controller mit einem entsprechenden Adapter ohne Probleme auf der Switch verwendet werden kann, wird er nicht von jedem Spiel unterstützt. Da Nintendo die alte Konsole wohl noch nicht vergessen hat, hoffen die Fans, dass zukünftig weitere Portierungen folgen werden.

Welcher Charakter bist du?

Super Mario 3D All-Stars bekommt neue Kameraeinstellungen. Weiterhin könnt ihr Super Mario Sunshine jetzt auch mit einem GameCube-Controller steuern. Welches Spiel der alten Nintendo-Konsole würdet ihr gerne noch einmal auf der Switch erleben können? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.