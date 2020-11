Xbox: Microsoft will bestmögliche Version von Bethesda-Spielen für sich

Bethesda-Spiele sollen in Zukunft am besten auf der Xbox laufen.

Microsofts Übernahme von Bethesda hat in der Gaming-Community hohe Wellen geschlagen. Jetzt hat Xbox-CFO Tim Stuart verraten, was sie sich von Bethesdas Spielen aus der Xbox versprechen.

Mit der Übernahme von ZeniMax für 7,5 Milliarden US-Dollar hat sich Microsoft auch die Tochterfirma Bethesda Softworks gesichert – und verfügt somit nun über populäre Franchises wie The Elder Scrolls, Fallout und Doom. Seit der Bekanntgabe des Mega-Deals wurden in der Gaming-Community Vermutungen über die Ziele von Microsoft hinsichtlich dieser Spiele angestellt. Nun hat der Chief Financial Officer von Xbox, Tim Stuart, diesbezüglich etwas Licht ins Dunkel gebracht.

"Zuerst, besser oder am besten": Xbox Pläne mit Bethesda

Während einer Fragerunde bei der Jefferies Interactive Entertainment Conference betonte Stuart, dass Xbox nicht einfach das Ziel verfolge, Bethesda-Spiele von Sony- oder Nintendo-Konsolen zu entfernen. Allerdings wolle Microsoft diese Games entweder "zuerst, besser oder am besten" auf ihrer eigenen Plattform verwirklicht sehen.

Er erwähnte ebenfalls Microsofts "Game Pass"-Modell und stellte klar, dass die Bethesda-Spiele dort am besten aufgehoben sein und somit auch den Erfolg des Modells unterstützten sollten.

In welcher Form sich diese Strategie exakt auswirken wird, kann aktuell nur vermutet werden und muss sich demnach erst noch zeigen.

Ist Bethesda für Xbox erst der Anfang?

Es steht außer Frage, dass Microsoft mit der Bethesda-Übernahme ein Coup gelungen ist, der die Plattformen Xbox und Windows sowie den Game Pass wahrscheinlich für viele Gamer attraktiver macht. Tatsächlich wird sich das Unternehmen allerdings wohl kaum mit dieser Übernahme zufrieden geben, sondern vielmehr noch weitere populäre Studios zum eigenen Portfolio hinzufügen, wenn sich die Gelegenheit dazu bieten sollte. Xbox-Gamer können sich wohl in jedem Fall auf eine spannende Gaming-Generation einstellen.

In welche Gaming-Welt passt ihr am besten? Findet es in unserem Quiz heraus!

Was haltet ihr von Microsofts Plänen für die Bethesda-Franchises? Ist die Übernahme des Unternehmens für euch ein Abo-Grund für den Game Pass? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!