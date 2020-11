Die Sims 4: Einfacher Feuerwehreinsatz endet in Tragödie

Feuerwehr in Die Sims 4: Eine schwierige Angelegenheit.

Einen Brand zu löschen ist auch in Die Sims 4 eine knifflige Angelegenheit. Eine ambitionierte Feuerwehfrau scheitert kläglich bei dem Versuch, nicht aber weil das Feuer so unberechenbar gewesen wäre.

Holt euch das neueste Erweiterungspack Ab ins Schneeparadies gerade vergünstigt im PS-Store:

Warum ihr in Die Sims 4 besser nicht die Feuerwehr rufen solltet

Der klassiche Fall: Ein Sim in Die Sims 4 kocht gemütlich eine Gemüsesuppe und prompt steht die gesamte Küche in Flammen. In erster Instanz solltet ihr unverzüglich die Feuerwehr alarmieren, richtig?

Nicht ganz. Eine Spielerin zeigt auf Reddit in eindrucksvollen drei Akten, warum die Feuerwehr der Simulation total nutzlos und als Scherz der Entwickler gemeint sein muss:

Die anrückende Feuerwehrfrau setzt die völlig richtigen Prioritäten, indem sie sich zunächst mit Liegestützen fit macht, um dem freudig lodernden Feuer gewappnet entgegentreten zu können.

Nur um dann mutigen Schrittes in das Feuer zu treten und im Glauben völliger Feuerresistenz darin zu verenden. Wie die Thread-Erstellerin beschreibt, habe die übermütige Feuerwehrfrau nicht einmal den Versuch gewagt, dass Feuer zu löschen. Vielleicht wollte sie es mit ihrer kraftvollen Präsenz einschüchtern? Immerhin macht sie Liegestütze.

Dieses plötzlich auftretende Liegstütz-Bedürfnis scheint ein weit verbreitetes Phänomen zu sein, wie ein Spieler in den Kommentaren preisgibt:

“Dieses unkontrollierbare Verlangen in den unpassendsten Momenten Liegestütze zu machen. Wie bei Dates, auf Hochzeiten, bei Omas Beerdigung oder während deine Frau im Krankenhaus in den Wehen liegt.“

Feuerwehr tut alles, bloß nicht Brände löschen

Während das tragische Ereignis der Feuerwehrfrau zumindest ihre Ambitionen zeigte, beschreibt ein weiterer User einen Einsatz, in dem die Feuerwehr kein Geheimnis daraus machte, wie egal ihnen ihr Job ist:

“Ich musste sie zweimal anrufen, denn die ersten zwei machten sich nicht einmal die Mühe zu helfen, die anderen beiden spielten mit Lehm und warteten, bis das Feuer das gesamte zweite Stockwerk ergriffen hatte, ehe sie etwas unternahmen. Danke!“

Auch vor der Beschuldigung eines Fake-Anrufes macht die Feuerwehr in Die Sims 4 keinen Halt:

“Das letzte Mal als ich einen Brand hatte, hat mein Sim wirklich Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat mir 100 Simoleons dafür berechnet, dass ich sie angerufen habe obwohl es kein Feuer gab.“

Auf die Feuerwehr in Die Sims 4 ist also bewiesenermaßen nicht Verlass. Für einen gelungenen Lacher ist sie allerdings immer parat. Zum Glück kann man über eine virtuelle Tragödie getrost lachen.