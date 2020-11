Among Us: Spieler wählt allerdümmsten Namen

"Among Us"-Streamer gewinnt leichteste Runde. Bildquelle: Getty Images/ sedmak

In Among Us geht es darum, seine Mitspieler von der eigenen Unschuld zu überzeugen. Ein vermeintliches Crewmitglied wählt dafür aber einen extrem dummen Namen und wird sofort bestraft.

"Among Us"-Streamer enttarnt den "ersten Imposter"

Ein Clip des Streamers "MadoKaspar" zeigt, wie er eine der leichtesten Runden in Among Us gewinnt. Grund dafür ist, dass einer seiner Mitspieler ausgerechnet den Namen Judas wählt. Der bekannte Verräter ist schließtlich nicht gerade für seine Treue bekannt und könnte sogar als einer der berühmtesten Imposter der Weltgeschichte bezeichnet werden.

Bevor das Spiel beginnt, scherzt "MadoKaspar" noch darüber, dass er mit einem solchen Namen bestimmt in jeder Runde zum Imposter wird. Auch im Spiel zögert der deutsche Streamer nicht lange. Sobald sich die Crewmitglieder im Schiff verteilen, drückt er bereits auf den roten Knopf, der ein Notfall-Meeting einberuft.

Hier könnt ihr euch den Clip auf Twitch ansehen.

Judas vs. Crewmitglieder

Danach braucht es auch nicht mehr viel Überredungskunst, um den verdächtigen Jünger aus der Luftschleuse zu werfen. Die große Überraschung folgt dann trotzdem: Crewmitglied Judas war wirklich der Imposter.

Auch wenn er durch den Namen seinen eigenen Untergang eingeläutet hat, bietet die Funktion zusammen mit den Kostümen viele lustige Möglichkeiten. Im "Among Us"-Subreddit gibt es darüber hinaus viele gute Ideen, mit denen frischer Wind in das Detektivspiel gebracht werden kann.

Ein "Among Us"-Spieler wählt einen äußerst unglücklichen Namen, der ihn sofort verdächtig macht.