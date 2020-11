Age of Empires mit Monster-Nächten: Neues PC-Spiel sieht interessant aus

Night is Coming verbindet tägliche Aufbau-Simulation mit nächtlichem Tower-Defense: Ihr müsst 24 Stunden lang auf der Hut sein!

Age of Empires mit Monster-Nächten! Im kommenden PC-Spiel Night is Coming muss der Spieler tagsüber seine Siedlung aufbauen und nachts Monster abwehren. In Koch Media hat Night is Coming nun seinen Publisher gefunden.

Night is Coming: Bauen, Überleben, Kämpfen, Wiederholen

Night is Coming heißt das neue Spiel des russischen Entwicklers Wild Forest Studio und verbindet Aufbau-Simulation mit Tower-Defense: Tagsüber soll der Spieler Ressourcen abbauen und seine Siedlung erweitern, nachts muss er sein Heim vor Monster-Armeen verteidigen - während die Monster mit jeder Nacht stärker und gefährlicher werden.

Das Grundprinzip ist aus Age of Empires bekannt, bei Night is Coming kommen die Düsternis, eine neue Bewohner-KI und ein guter Schuss slavischer Mythologie dazu. Im unteren Alpha-Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von dem Spiel verschaffen:

Nun wurde bekanntgegeben, dass Night is Coming in Koch Media seinen Publisher gefunden hat.

„Wir sind begeistert, gemeinsam mit Wild Forest Studio, diesen kommenden Titel zu veröffentlichen. Night is Coming passt perfekt in unser vielseitiges Portfolio an qualitativ hochwertigen Spielen und wird ein wertvoller Teil des Ravenscourt-Labels werden. Das gesamtes Team freut sich darauf, Wild Forest Studio mit unseren nationalen Netzwerken und unserer globalen Publishing-Erfahrung zu unterstützen“, sagt Mario Gerhold, Int. Marketing Director bei Koch Media innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung.

Das Spiel soll 2021 digital für PC erscheinen. Auf der Steam-Seite erhalten Interessierte weitere Details zum Gameplay von Night is Coming.

