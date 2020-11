Cyberpunk 2077: Ein User hat eine merkwürdige Mail von GameStop bekommen.

Cyberpunk 2077 soll nach mehreren Verschiebungen nun endlich am 10. Dezember erscheinen. Aber offenbar hat GameStop das noch nicht mitbekommen. Die Community von Cyberpunk 2077 amüsiert sich köstlich.

Cyberpunk 2077: Hält GameStop an einem Alternativ-Universum fest?

Das Gaming-Jahr 2020 hat noch ein sehr großes Highlight zu bieten, vielleicht sogar das größte: Nach mehreren Verschiebungen soll Cyberpunk 2077 nun endlich am 10. Dezember für Last Gen und Next Gen erscheinen - sofern es zu keiner weiteren Verschiebung kommt.

Wie ein neuer Post auf Reddit zeigt, scheint diese Nachricht aber noch nicht alle Instanzen von GameStop erreicht zu haben. So wurde der User stop-trying-2-be-god vom Retail-Händler per Mail benachrichtigt, dass er sein "Cyberpunk 2077"-Exemplar jetzt schon eintauschen kann.

„Durch mit Cyberpunk 2077? Erhalte 30 Dollar, wenn du es eintauschst“, so die Mail, die der User erhalten hat und mit „Danke GameStop, sehr cool!“ kommentiert. Hält GameStop noch an einem Alternativ-Universum fest, in dem Cyberpunk 2077 pünktlich zum PS5-Release am 19. November erscheint?

Auch wenn die Fans ebenfalls dieses Universum bevorzugen würden, handelt es sich bei der Mail offensichtlich um einen Fehler. Der automatisierte Maildienst von GameStop wurde anscheinend nicht an das neue Releasedatum von Cyberpunk 2077 angepasst. Die Community nimmt es mit Humor und hofft darauf, dass der Release nicht noch einmal verschoben wird.

Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich am 10. Dezember sowohl für PS4, Xbox One, PC als auch für PS5 und Xbox Series X. Der automatische Maildienst von GameStop hält aber einem anderen Universum fest, die Fans können es ihm nicht verübeln.