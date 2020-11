"Mass Effect"-Sequel: Neue Anzeichen deuten auf Andromeda 2 hin

Mass Effect - Andromeda könnte eine Fortsetzung bekommen.

Ein neues "Mass Effect"-Spiel ist in Planung - doch darüber hinaus waren bisher wenig Infos über das Projekt bekannt. Einige Bilder lassen nun die Vermutung zu, dass es sich um Mass Effect - Andromeda 2 handeln wird.

Konzeptbilder in dem kürzlich erschienenen Buch, BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, haben diese Woche in der "Mass Effect"-Community Aufmerksamkeit auf sich gezogen – denn sie scheinen zu verraten, wohin sich das "Mass Effect"-Franchise in der Zukunft ausrichten wird.

Mass Effect 4 oder Andromeda 2?

Das "Mass Effect"-Franchise befindet sich in einer komplizierten Ausgangssituation: Nach zwei außerordentlich erfolgreichen Spielen wurde die Original-Trilogie 2012 mit einem kontroversen dritten Eintrag abgeschlossen. Danach ruhte die Reihe einige Jahre bis 2017 Mass Effect - Andromeda veröffentlicht wurde – und aufgrund zahlloser Bugs und Glitches von der Community in der Luft zerrissen wurde.

Auch wenn Mass Effect - Andromeda in der Folge diverse Patches erhielt und zumindest bei einigen Gamern mittlerweile ein besseres Ansehen genießt, hat das Spiel trotzdem zweifellos Schaden von dem Release davongetragen. Die Frage für Bioware war nun, ob das nächste Mass Effect an die Original-Trilogie quasi als Mass Effect 4 anschließen, als Sequel zu Mass Effect - Andromeda fungieren oder vielleicht eine völlig eigenständige Geschichte erzählen sollte.

Dieses Rätsel scheint nun anhand der Konzeptbilder im Buch BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development aufgeklärt zu sein – und die Tendenz geht in Richtung Mass Effect - Andromeda 2.

Konzeptbilder deuten Rückkehr nach Andromeda an

Im Kapitel The Future of BioWare: Back to Space finden sich mehrere Bilder, die einen Bezug auf die Welt von Andromeda nehmen – darunter ein Raumschiff und die beeindruckende Architektur der uralten Remnants. Die Bilder in dem vorwärtsgewandten Kapitel sprechen somit dafür, dass sich die Entwickler von Bioware noch nicht von Andromeda loslösen wollen. Eine Fortsetzung des Spiels liegt damit nahe, ist jedoch noch nicht bestätigt.

Bestätigt wurde dagegen immerhin, dass die populäre "Mass Effect"-Trilogie endlich als HD-Remaster auf der aktuellen sowie der kommenden Konsolengeneration erscheinen wird – "Mass Effect"-Fans können sich also so oder so auf spannende Weltraum-Abenteuer freuen.

