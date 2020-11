The Last of Us in GTA Online: Fan erstellt apokalyptischen Modus

Ihr wollt mehr Weltuntergang in GTA Online haben? Dann solltet ihr euch den "The Last of Us"-Modus von Spieler VoltycQc ansehen.

Destruction Derby, Hindernisparcours, Stuntrennen - in GTA Online können die Fan viele kreative Spielmodi selbst gestalten. Ein Spieler hat sich an einer Apokalypse wie in The Last of Us 2 probiert. Das Ergebnis hat selbst Entwickler Rockstar beeindruckt.

GTA Online: Fan-Modus bringt die Apokalypse nach Los Santos

In GTA Online geht es doch nur um Gangster - von wegen! Über die Jahre haben die Spieler viele interessante Spielmodi in GTA Online erstellt, die euch alles Mögliche machen lassen. In einer Apokalypse kämpfen, gehört nun auch dazu.

Auf seiner eigenen News-Seite Rockstar Newswire präsentiert der Entwickler den selbsterstellen "Team Deathmatch"-Modus "Apocalypse" von Spieler VoltycQc, der den Weltuntergang in die Innenstadt von GTA Online gebracht hat. Das Ergebnis könnte Eins zu Eins aus The Last of Us 2 stammen. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Ausgebrannte Autos, wildes Gestrüpp, nervenaufreibende Kämpfe - der Modus in GTA Online sieht nicht nur extrem authentisch aus, fast so wie in The Last of Us 2, die Szenen zeigen auch, dass es dort sehr brutal und spaßig zugehen kann. Bisher gibt es den Spielmodus für GTA Online allerdings nur auf der Xbox One, über diesen Link könnt ihr ihn in eurer Playlist speichern.

Tatsächlich ist dies aber nicht der einzige coole Modus des Spielers, den er für GTA Online erstellt hat. Zu seinem Repertoire gehören unter anderem auch ein 1930er-Modus, ein "Wilder Westen"-Match und ein Weihnachts-Kampfgebiet. Schaut sie euch gerne mal an!

Auch sieben Jahre nach dem Release von GTA Online scheinen den Spielern die Ideen immer noch nicht auszugehen. Entwickler Rockstar stellte nun den apokalyptischen Modus eines Fans vor, der die Spieler "The Last of Us 2"-ähnliche Gefechte in GTA Online erleben lässt.