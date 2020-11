Animal Crossing NH: Community feiert die neuen Inhalte des Winter-Updates

Der Winter kommt bald zu Animal Crossing. Bildquelle: Getty Images / Elena Brovko

In Animal Crossign hält der Winter Einzug – und die Fans lieben es. Von neu vorgestellten Events bis hin zu neuen Looks und Reaktionen, hat Nintendo wieder Einiges vorbereitet.

Animal Crossing: Welche Events erwarten euch im Winter?

Wie zu jeder neuen Jahreszeit soll es in Animal Crossing: New Horizons auch im Winter wieder viel zu entdecken und zu erleben geben. Eure Insel wird mit weißem Schnee bedeckt sein, ihr könnt Schneemänner bauen und Schneeflocken fangen um daraus neue Gegenstände zu basteln.

Dank des neuen, kostenlosen Winter-Updates am 19. November, wartet aber noch sehr viel mehr auf euch. Angekündigt wurde so unter anderem ein neues Event, welches bereits am 26. November stattfinden soll. Das Schlemmfest lädt euch dazu ein gemeinsam mit euren Bewohnern ein Festmahl zu kochen.

Am 24. Dezember gibt es dann gleich den nächsten Grund zum Feiern, denn der Spielzeugtag steht an. Eure Aufgabe ist es Chris, dem schwarznasigen Rentier, dabei zu helfen Geschenke an die tierichen Anwohner eurer Insel auszuliefern.

Animal Crossing: Welche weiteren Features feiern die Fans?

Neben den Events gibt es noch ein paar weitere Neuerungen, die die Online-Community momentan ungeduldig auf das Update warten lassen. So gibt es zum Beispiel eine Reihe neuer Reaktionen, durch die ihr Selfies machen oder euch sogar auf den Boden setzen könnt. Letzteres wünschen sich Fans schon seit Monaten, denn Bewohner setzen sich oft zum Beispiel unter Bäume, während Spieler sich nicht dazu gesellen können. Einige Spieler sehen die Sitz-Reaktion sogar als das Highlight des Updates an.

Aber wie ihr an dem Reddit-Post bereits sehen könnt, soll auch euer Lagerraum daheim erweitert und neue, inklusive Frisuren dem Spiel hinzugefügt werden. Besonders letzteres rührt einige Spieler zutiefst, da sie bis jetzt nicht die Möglichkeit hatten ihren Avatar im Spiel so zu gestalten, wie sie selbst aussehen.

Morgen, am 19. November könnt ihr euch das Update kostenlos herunterladen. Worauf freut ihr euch am meisten? Auf den Schnee, die neuen Feste, mehr Raum im Lager, neue Frisuren oder doch einfach auf die Möglichkeit endlich mit euren Tieren unter einem Baum zu sitzen? Schreibt es uns in die Komemntare auf Facebook.