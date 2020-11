Epic vs. Apple: Fortnite-Boss stellt kontroversen Vergleich an

Der Streit zwischen Apple und Epic hat bisher keine Gewinner. (Quelle: Getty Images, AaronAmat)

Tim Sweeney, der CEO von Epic Games, hat einen äußerst unangebrachten Vergleich zum Streit zwischen Apple und dem Fortnite-Studio in den Raum gestellt - und dafür einen massiven Shitstorm geerntet.

Der Konflikt zwischen Apple und Epic hat 2020 große Wellen geschlagen und konnte bisher noch immer nicht beigelegt werden. Während sich die beiden Milliarden-Unternehmen weiterhin unversöhnlich gegenüberstehen, hat Tim Sweeney, Epics CEO, einen unangebrachten Vergleich angestellt und sich damit keine Freunde gemacht.

Sweeney hat das Aufbegehren von Epic Games gegen die 30 Prozent Gebühr, die für App-Entwickler im Apple-Store fällig werden, mit dem Vorgehen von Bürgerrechtsbewegungen verglichen. In einem Statement bei der Online-Konferenz DealBook hat Sweeney argumentiert, dass Apples Gebührenregelungen ungerecht und falsch seien. Somit sei es richtig gewesen, sich gegen die Gebühren aufzulehnen, ebenso wie es für Bürgerrechtsbewegungen richtig sei, sich gegen bestehende diskriminierende Gesetze aufzulehnen.

In einem Tweet präzisierte Sweeney diese Aussage – entkräftete sie aber nicht. Er wies daraufhin, dass er keinesfalls die Ungerechtigkeiten und das Leid in einer diskriminierenden Gesellschaft mit denen des Apple Stores vergleichen wolle, sondern nur klarstellen wollte, dass Unrechtmäßigkeiten durch Regelbrüche bekämpft werden müssten.

It’s a good article. Hey critics, please read what I said and tell me if it’s actually wrong: When the rules were wrongful, it was right to disobey them. That’s the comparison to the civil rights movement. pic.twitter.com/WMomQXwEjr