PS5 kaufen oder warten? - Unsere Community hat entschieden. Bildquelle: Getty Images / Deagreez.

Heute ist endlich der Tag, auf den die Gaming-Welt so lange gewartet hat: Der Release der PS5. Aber sollte man sofort zuschlagen oder lieber mit dem PS5-Kauf warten? Das haben wir unsere weise Community gefragt, die dazu eine deutliche Meinung vertritt.

PS5 kaufen oder nicht kaufen - Das ist hier die Frage

Das PS5-Zeitalter hat begonnen! Heute erscheint die "Next Gen"-Konsole in Europa - und die Händler brechen schon jetzt unter den PS5-Anfragen zusammen. Aber sollte man sich ebenfalls auf die PS5-Jagd begeben oder lieber warten? Diese Frage haben wir der spieletipps-Community auf Facebook gestellt und hunderte Antworten erhalten.

So sieht die aktuelle PS5-Siutation bei den Händlern aus

In unserer Community zeichnet sich folgendes Bild zur PS5 ab: Die Glücklichen, die eine ergattern konnten, präsentieren stolz ihre PS5-Konsolen, der Rest wirkt dagegen sehr entspannt. Dafür haben sie gute Gründe.

Facebook-Userin Silvia Zink: „Meine PS5 kommt morgen, wenn nichts schief läuft.“ Facebook-User Christoph Petzold: „Definitiv abwarten und frühestens zum Release von Horizon 2 zuschlagen und hoffen, dass bis dahin vielleicht schon eine Pro verfügbar ist.“ Facebook-User Alexander Palm: „Warten. Ich habe nur einen FullHD-Fernseher. Der kann nicht mal das volle Bildpotential meiner PS4Pro ausschöpfen. Davon abgesehen habe ich noch Titel für die PS3 und PS4, die ich noch gar nicht durchgespielt habe. PS5 ist vielleicht in 2 Jahren für uns interessant, dann vielleicht auch als Pro-Version.“ Facebook-User Benjamin Müller: „Auf jeden Fall noch warten. Habe auch noch so viele Spiele für PS4 ungespielt rumliegen. Und warte erstmal noch die Kinderkrankheiten der neuen Konsolen ab. Aber im Laufe nächsten Jahres wirds dann eine der neuen Konsolen, mein OLED braucht was zu tun. Tendiere eher zur Xbox Series X wegen mehr Leistung, aber wenn die PS5-exklusiven Spiele wieder so nice aussehen, muss ich da nochmal drüber nachdenken.“ Facebook-User Christian Lehnen: „Man kauft keine Konsole zum Release, das ist ein ungeschriebenes Gesetz.“ Facebook-User Basti Niko: „Ich werde mein Glück versuchen. Es ist aber nicht schlimm, wenn es ausverkauft ist. Diese Woche kommt ja noch Hyrule Warrior raus. Das will auch noch gespielt werden. Dann hab ich noch einige PS4-Titel nachzuholen.“

Kinderkrankheiten, noch zu viele Spiele für PS4, kaum Spiele für PS5, keine Lust auf Stress oder mehr Interesse an einer PS5 Pro - ein großer Teil unserer Community geht den PS5-Release gelassen an. Und an alle anderen, die es dennoch geschafft haben, eine zu ergattern - Glückwunsch!

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Die PS5 erscheint hierzulande am 19. November und ist bereits bei vielen Händlern ausverkauft. Unsere Community stört es nicht. Sie hat Zeit und noch viele andere Spiele nachzuholen. Die PS5 läuft ihnen nicht weg.