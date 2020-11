Demon's Souls: Entwickler wollte umstrittenes Feature einbauen

Ein kontroverses Feature hätte es beinahe ins "Demon's Souls"-Remake geschafft.

Das "Demon's Souls"-Remake lässt den düsteren Klassiker auf der PS5 in neuem Glanz erstrahlen - doch die Entwickler hätten beinahe mit einer unantastbaren Tradition der Souls-Spiele gebrochen.

Demon's Souls ist ebenso wie die Nachfolger-Reihe Dark Souls und alle anderen Spiele von Studio From Software für seinen intensiven Schwierigkeitsgrad bekannt. Das PS5-Remake von Demon's Souls wurde aber bekanntermaßen von nicht vom Original-Entwickler, sondern vom Studio Bluepoint umgesetzt – und dort hätte das Spiel beinahe ein Feature verpasst bekommen, das viele Fans zweifellos empört hätte.

Demon's Souls auf der PS5 hätte einfacher sein können

Die düsteren Fantasy-Visionen von From Software haben ihren Kult-Status nicht zuletzt wegen ihres herausfordernden Schwierigkeitsgrads erreicht. Das Studio Bluepoint hatte laut einer E-Mail vom Creative Director Gavin Moore an The Washington Post für das "Demon's Souls"-Remake allerdings darüber nachgedacht, einen Easy Mode zu integrieren, den Spieler für ein einfacheres Spielerlebnis hätten wählen können.

Damit hätten Spieler also die brutale Herausforderung von Demon's Souls an einigen Stellen abschwächen können. Doch laut Moore entschied sich Bluepoint am Ende gegen den Easy Mode, da das Studio nicht die Balance des Originals verändern wollte.

Demon's Souls: Kein Easy Mode, aber Hilfsvideos

Ob der Schwierigkeitsgrad von Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro - Shadows Die Twice und Co. nun gut, schlecht, unfair, reizvoll oder abschreckend ist, wird in der Gaming-Community wohl für bis in alle Zeit leidenschaftlich diskutiert werden. Es war in dieser Hinsicht von Bluepoint sicherlich eine nachvollziehbare Entscheidung, kein "Easy Mode"-Feature in Demon's Souls einzubauen.

Völlig hilflos wollten euch die Entwickler aber dennoch nicht zurücklassen – und bieten euch auf der PS5 deswegen mehr als 180 Guides in Videoform an, die euch an schwierigen Punkten weiterhelfen können.

Kennt ihr euch mit den Tastenbelegungen von Spiele-Klassikern aus? Beweist euer Wissen in unserem Quiz!

