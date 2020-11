Epic Games Store verschenkt 3 Gratis-Spiele für PC

Auch MudRunner gehört zu den nächsten Gratis-Games im Epic Games Store.

Jede Woche verschenkt der Epic Games Store weitere PC-Spiele an seine Nutzer. Nun ist die aktuelle Auswahl bekannt, die vor allem SciFi-, Anime- und Offroad-Fans freuen dürfte.

Epic Games Store verschenkt Raumschiffe, Anime-Partys und Geländewagen

Neben exklusiven Spielen und großen Sales lockt der Epic Games Store die Spieler auch immer mit wöchentlichen Gratis-Spielen. Die Auswahl kann dabei sehr bunt ausfallen, von großen Blockbustern bis interessanten Geheimtipps war schon alles dabei. Der große Vorteil: Einmal heruntergeladen könnt ihr die PC-Spiele für immer behalten.

Aktuell könnt ihr direkt über den Epic Games Store ein Raumschiff- und ein Anime-Spiel herunterladen. Das Angebot geht noch bis zum 26. November:

- Wenn ihr Elite Dangerous lieber auf der PS4 zocken wollt, findet ihr es natürlich auch im PlayStation Store:

Danach geht es im Epic Games Store direkt mit einer Offroad-Simulation weiter, die ihr vom 26. November bis zum 3. Dezember kostenlos abstauben könnt:

In den nächsten zwei Wochen kommen SciFi-, Anime- und Offroad-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche PC-Spiele der Epic Games Store dann im Dezember verschenken wird.

Elite Dangerous, The World Next Door, MudRunner - PC-Spieler können in den nächsten Wochen drei interessante Spiele im Epic Games Store herunterladen und für immer behalten. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.