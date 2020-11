In Among Us könnt ihr euch bald schon auf einer neuen Map austoben. Bildquelle: Getty Images / MR1805

Unbemerkt seine Teammitglieder töten oder herausfinden, wer die Killer sind: das simple Spielprinzip von Among Us wurde zum Erfolgsrezept – wenn auch erst zwei Jahre nach Release. Nun kommt bald eine neue Map ins Spiel.

Among Us: Was kommt neu dazu?

Eigentlich war ein zweiter Teil in Planung – nun wird stattdessen aber das erste Among Us fleißig mit Updates versorgt. Das Katz - und Maus-Spiel soll nun immer mal wieder neue Inhalte spendiert bekommen, darunter vor allem eine brandneue Map. Auf dem kürzlich erstellten Twitter-Account zum Spiel teilen die Entwickler von Innersloth nun einen ersten Screenshot dessen, was bald auf euch zukommt:

Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI — Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020

Der kleine Einblick in die neue Karte erinnert vom Look schon fast eher an ein normales Schiff als ein Raumschiff. Außerdem scheinen einige Räume, zumindest der gezeigte, sehr viel mehr Platz zu bieten. Verräter könnten es in Zukunft also ein wenig schwerer haben ihre unwissenden Teamkollegen erfolgreich zu jagen und zur Strecke zu bringen.

Wann wird die neue Map in Among Us spielbar sein?

Die ganze Map bekommt ihr noch nicht zu Gesicht. Der „Among Us“-Account liefert aber einen kleinen Hinweis darauf, wann sie wahrscheinlich enthüllt und zu spielen sein wird. In einem Kommentar heißt es nämlich, dass Fans die Game Awards im Blick behalten sollten. Am 10. Dezember werden dort nämlich nicht nur wieder die besten Spiele des Jahres gekührt, sondern auch die ein oder andere Präsentation zu neuen Spielen und Spielinhalten soll es geben.

Geplant sind außerdem Übersetzungen in andere Sprachen und vieles mehr. Ob diese Pläne es ebenfalls ins Dezember-Update schaffen, bleibt abzuwarten.

Am 10. Dezember wissen wir also spätestens mehr über die neue Map und eventuell noch anderen Updates in Among Us. Mehr Aufgaben, Spielmodi, Karten oder Verkleidungen – das Spiel bietet eine Menge Raum für neue Ideen. Was würdet ihr euch denn am meisten wünschen? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook.