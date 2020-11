Die Releases in der Kalenderwoche 48.

Nach zuletzt sehr aufregenden Wochen wird es nun ein wenig ruhiger: Der November findet einen gemütlichen Ausklang, durch den vor allem PC-Spieler profitieren.

Football Manager 2021 | 24. November

PC

Es darf wieder trainiert und transferiert werden: Sega und Sports Interactive melden sich wie gewohnt im Winter mit dem Football Manager zurück. Im neuen Football Manager 2021 dürft ihr euch erneut als Manager eines Vereins austoben, die Mannschaft trainieren, neue Transfers einleiten und vieles mehr. Eine der größeren Neuerungen in diesem Jahr ist der Schwerpunkt Kommunikation. Ob in Pressekonferenzen, Interviews oder gegenüber euren Spielern: Eure Worte sollen fortan mehr Gewicht haben.

Darüber hinaus gibt es eine überarbeitete Benutzeroberfläche in den Matches, ihr müsst euch mehr mit den Vereinsinhabern auseinandersetzen und viele weitere Details. Der Release findet zu Beginn nur für den PC statt. Später sollen auch Umsetzungen für die Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S folgen.

World of Warcraft: Shadowlands | 25. November

PC

Es ist kaum zu glauben, aber World of Warcraft geht ebenfalls in eine weitere Runde. Mit World of Warcraft: Shadowlands steht die bereits achte Erweiterung vor der Haustür, die euch dieses Mal in die Schattenlande führt, quasi dem Totenreich Azeroths. Dort trefft ihr nicht nur auf einige altbekannte Gesichter, sondern müsst euch schlussendlich mit einem von vier Pakten der Spielwelt verbünden. Ansonsten droht dem Universum des Online-Rollenspiels ein düsteres Schicksal.

In World of Warcraft: Shadowlands erwartet euch das Totenreich Azeroths:

Wer nach langer Zeit in World of Warcraft wieder reinschaut, dürfte überrascht werden: Das neue Maximallevel ist nun 60, statt 130. Schon im Vorfeld des Releases der Erweiterung hat Blizzard begonnen, das Levelsystem grundlegend zu überarbeiten.

Vigor | 25. November

PS4 / PS5

Das postapokalyptische Norwegen von Entwickler Bohemia Interactive setzt Segel in Richtung PlayStation. Im Survival-Multiplayer-Shooter Vigor kämpft ihr gegen andere Spieler, baut einen Unterschlupf, begebt euch auf die Suche nach besserer Ausrüstung und mehr. Anders als in klassischen "Battle Royale"-Spielen geht es in Vigor nicht zwingend darum, als Einziger zu überleben, sondern mit der gesammelten Beute zurück zur eigenen Basis zu entkommen.

Der Release für Vigor fand zuvor bereits auf den beiden Xbox-Konsolen sowie auf der Nintendo Switch statt. Am 25. November folgt nun eine Umsetzung für die PlayStation 4. Die PS5 soll später bedient werden.

Dutzende neue Spiele und zwei neue Konsolen: Die letzten Wochen waren gewiss aufregend und für so manchen Geldbeutel unangenehm. Nun wird es ruhiger, wobei mit der großen Erweiterung für World of Warcraft und dem Football Manager noch zwei PC-Schwergewichte anstehen.