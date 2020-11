9 extrem witzige Gaming-Anspielungen in Filmen und Serien

Auch Family Guy und South Park verwenden liebend gern Videospiel-Referenzen. Bildquelle: 20th Century Fox / Comedy Central.

Videospiele sind überall, auch in euren Lieblingsfilmen und Serien! Wir haben das Internet durchforstet und euch die witzigsten Gaming-Anspielungen herausgesucht.

Zu Besuch: In diesen Filmen und Serien kommen beliebte Spiele vor

Egal ob in South Park, in Ready Player One oder in Die Simpsons - Videospiele sind so populär, dass sie den einen oder anderen Gastauftritt in Serien und Filmen erhalten.

Wir haben das Internet durchforstet und die lustigsten sowie kreativsten Gaming-Referenzen herausgesucht. In der unteren Bilderstrecke könnt ihr sie euch ansehen, vielleicht kennt ihr viele noch gar nicht!

Von WoW bis Street Fighter, von Call of Duty bis Mario Kart - Videospiele sind so beliebt und bekannt, dass es nicht verwundert, dass sie in vielen Filmen und Serien auftauchen. Haltet die Augen immer offen! Vielleicht ist euch eine Anspielung ja entgangen.