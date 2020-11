Cyberpunk 2077: Erste PS4-Spiele in freier Wildbahn gesichtet

Glück gehabt! Wie es aussieht, erscheint Cyberpunk 2077 doch noch in diesem Jahr. Die ersten Exemplare der PS4-Version wurden bereits in freier Wildbahn gesichtet - und diese halten einige Überraschungen bereit!

Das Warten auf Cyberpunk 2077 scheint bald ein Ende zu haben! Nachdem das heiß erwartete Rollenspiel bereits des Öfteren verschoben wurde, steht der offizielle Release-Termin nun endgültig fest. Am 10. Dezember 2020 dürfen wir uns durch das neue RPG-Epos von CD Projekt Red schleichen, ballern, prügeln oder quatschen.

Bislang war nicht klar, ob die Entwickler den Veröffentlichungszeitpunkt nicht doch noch einmal verschieben würden. Nun können wir jedoch fast mit einhundertprozentiger Sicherheit Entwarnung geben. Denn auf Twitter sind bereits die ersten Bilder der PS4-Version aufgetaucht:

welp if retail copies are out in the wild, tread lightly to avoid spoilers 😶 pic.twitter.com/fPqTkTv0Cq