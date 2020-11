PlayStation 5: Detail auf dem Controller macht die Spieler verrückt

Ein bestimmtes Detail auf dem PS5-Controller beschäftigt die Spieler. (Bilquelle: Getty Images/Khosrork.)

Die PlayStation 5 ist jetzt weltweit in die Hände sehnsüchtig wartender Spieler gelangt. So auch der DualSense-Controller. Ein Detail beschäftigt das Internet gerade brennend und führt dazu, dass sich jetzt alle ihre Controller genauer ansehen.

Der DualSense-Controller der PlayStation 5 ist mit seinem haptischen Feedback und den Adaptive Triggers eine technische Finesse der Next-Gen.

Ein Detail des Controllers sorgt jetzt allerdings für Aufregung unter den Spielern. Auf Twitter postet Ted Timmins, der Creative Game Director von Far Cry 6, jetzt sein Exemplar und offenbart einen fehlerhaften Druck des Sony-Logos, der ihn wahnsinnig macht:

This PS5 controller has the SONY branding ~1mm off-centre to the left, and at a ~1 degree slant and it bothers me way more than it should.



I’m also available for dinner parties and can provide further great conversation like this. pic.twitter.com/0fQV1LocGu