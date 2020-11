Zelda: Breath of the Wild - Vater erfüllt seinen Kindern den größten Traum

Wenn Träume wahr werden: Ein Vater hat für seine Kinder ein kleines Zelda-Haus gebaut.

Nicht jeder Wunsch kann den eigenen Kindern erfüllt werden. Wenn es um The Legend of Zelda geht, legt sich ein Mann jedoch ganz besonders ins Zeug und baut ein ganzes Haus nach - mit beeindruckender Liebe zum Detail.

Nintendos "The Legend of Zelda"-Reihe gehört ohne Zweifel zu den beliebtesten Videospielserien überhaupt und hat Millionen von Anhängern, ob jung oder alt. Fan-Projekte sind demnach keine Seltenheit, aber der Betreiber des YouTube-Kanals Once Upon A Workbench hat für seine Kinder die Messlatte weiter nach oben gelegt.

Ein Spielhaus der Extraklasse

Anlässlich des bevorstehenden Geburtstages seines Sohnes hat der Vater zusammen mit seiner Tochter eine große Idee: Ein Spielhaus im Stile von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bauen. Kaum ist der Plan geäußert, geht die Arbeit sofort los.

Von Skizzen über den Kauf von Holz, dem Legen des Fundaments, der Außenverkleidung, dem Anpassen der Innenräume bis hin zu kleinsten Details: Das Spielhaus ist komplett durchdacht. Das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen und strotzt nur so vor Zelda-Charme. Aber seht selbst:

(Quelle: YouTube, One Upon A Workbench)

Während der Blick von Außen noch relativ gewöhnlich wirkt, wird es im Inneren zu einem Fan-Palast. An der Wand hängt Majoras Maske aus The Legend of Zelda: Majora's Mask, Links Waffen sind als Attrappen vorzufinden, nur allzu bekannte Vasen sind zu erblicken und vieles mehr.

Nachbauen ist möglich

Wem nun selbst das Handwerker-Fieber gepackt hat, der kann das Zelda-Haus sogar nachbauen. Die komplette Bauanleitung stellt der YouTuber für einen Preis von 60 US-Dollar (circa 50 Euro) zur Verfügung. Sie enthält die Pläne für das Fundament, für die einzelnen Bauteile, für das Willkommens-Schild und mehr.

Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild

Das komplette Unterfangen nimmt natürlich trotzdem jede Menge Zeit in Anspruch. Wer aber bereits Kinder, die riesige Fans von Zelda sind, und den Platz für ein solches Projekt hat, kann damit gewiss eine riesige Freude machen.