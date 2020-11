GTA 6: Teaser bringt Fans auf kuriose Spurensuche

Fans wollen Hinweise auf GTA 6 in "GTA Online"-Teaser entdeckt haben.

Der Teaser zum heiß erwarteten "GTA Online"-Update beinhaltet ein kleines Detail, welches hartnäckige Fans jetzt auf Spurensuche führt. Darin wollen sie einen Hinweis auf GTA 6 entdeckt haben.

Hat Rockstar einen Hinweis auf GTA 6 versteckt?

Die Faszination der Fans für die Ankündigung zum langerwarteten GTA 6 scheint nicht abzureißen. Erst kürzlich hat Rockstar einen Teaser zum neuen "GTA Online"-Update veröffentlicht, der offenbar einen Hinweis auf den Nachfolger beinhalten soll:

In dem kurzen Teaser befinden sich GPS-Koordinaten am unteren Rand des Videos. Wie Kotaku berichtet, haben eifrige Fans diese in Google Maps eingegeben und sind auf eine Straße in Virginia gestoßen. Dies ist nicht gerade verwunderlich, die Form der Straße soll es allerdings schon sein.

Diese staubige Straße mitten im Nirgendwo habe die Form einer römischen Sechs und soll damit ein Hinweis auf den kommenden Teil sein. Zugegeben, die Form erinnert tatsächlich an die römische VI:

Ist das ein Hinweis auf GTA 6? Von oben betrachtet ist die Ähnlichkeit zur VI zu erkennen. (Bildquelle: Google Maps.)

Es wäre nicht das erste Mal, dass begeisterte Fans nach GTA6-Hinweisen in Inhalten von Rockstar suchen würden. Immerhin hat der Entwickler in der Vergangenheit tatsächlich des Öfteren Indizien auf kommende Spielinhalte versteckt.

Dass die im Teaser verwendeten Koordinaten ausgerechnet auf diese Straße hinweisen, die der römischen Zahl gleicht, könnte ein Zufall sein. Möglicherweise ist dies auch ein kleiner absichtlich platzierter Happen von Rockstar für die ehrgeizigen Fans, die gerne auf solche Spurensuchen gehen.

Egal was nun der Fall ist, dieser Straße sollte nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden. Denn auch wenn es Absicht gewesen sein sollte, können daraus keinerlei Schlüsse gezogen werden.

Bisher deutet alles darauf hin, dass sich Rockstar mit GTA 6 noch ein wenig Zeit lassen wird. Immerhin ist GTA V jetzt erst erneut in polierter Form für die PS5 erschienen. Und auch GTA Online wird nach wie vor erfolgreich mit Updates ausgestattet.