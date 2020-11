Cyberpunk 2077: Im höchsten Schwierigkeitsgrad braucht ihr ewig

Wer was falsches spricht, muss die Waffe parat halten: Cyberpunk 2077 ist kein Zuckerschlecken.

Wie viel Zeit wird für Cyberpunk 2077 benötigt? Keine einfache Frage, denn das hängt sehr vom Spielstil ab. Ein Entwickler lässt mit fast 200 Stunden aufhorchen.

Nachdem Cyberpunk 2077 bereits mehrmals verschoben wurde, soll nun alles glatt gehen. Bis zum Release vergehen jedoch noch ein paar Tage und nicht wenige Spieler fragen sich: Wie lang wird das Rollenspiel dauern? Immerhin hat CD Projekt Red bereits im Vorfeld verlauten lassen, dass die Hauptgeschichte etwas kürzer ausfallen wird.

Cyberpunk 2077: Kein kurzes Vergnügen

Kürzer heißt aber nicht kurz, zumindest wenn euer Spielstil etwas gemächlicher und vorsichtiger ist. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden wird Cyberpunk 2077 nämlich einiges an Zeit in Anspruch nehmen, wie Łukasz Babiel, QA-Lead bei CD Projekt Red, auf Twitter mitteilt.

Insgesamt hat er bereits 175 Stunden in einem aktuellen Durchlauf verbracht. Dabei merkt er an, dass es zum einen der höchste Schwierigkeitsgrad und zum anderen er komplett aufs Schleichen fokussiert ist. Darüber hinaus habe er sich ab und an sehr viel Zeit gelassen, um bestimmte Features zu testen - schließlich ist das am Ende des Tages Teil seines Jobs.

Natürlich ist eine solche Aussage keine Garantie, dass auch ihr über 175 Stunden in der Welt von Night City verbringt. Stattdessen geht es vor allem darum: Je nach Spielstil und Schwierigkeitsgrad kann Cyberpunk 2077 trotz vermeintlich kürzerer Hauptgeschichte sehr lang ausfallen. Zahllose Nebenquests und Erkundungstouren machen es möglich.

Wie lange Cyberpunk 2077 im Durchschnitt ausfällt, wird sich in gut zwei Wochen herausstellen. Am 10. Dezember erscheint das Spiel für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Für die PlayStation 5 und Xbox Series X gibt es derweil ein kostenloses Upgrade.