Assassin's Creed: Valhalla im Logitech-Bundle - jetzt bis zu 59 Prozent sparen

Holt euch tolle "Assassin's Creed: Valhalla"-Bundles bei Otto.

Bei Otto könnt ihr euch während der "Black Friday"-Woche derzeit das brandneue Top-Spiel Assassin's Creed: Valhalla im Bundle mit Logitech-Zubehör sichern – und dabei bis zu 59 Prozent sparen.

Diese Woche bietet Otto euch drei attraktive "Assassin's Creed: Valhalla"-Bundles mit hochwertigem "Logitech Gaming"-Zubehör zu absoluten Sparpreisen an. Wir zeigen euch die Deals, die ihr nicht verpassen solltet.

Hier geht's zu allen "Black Friday"-Deals bei Otto!

Assassin's Creed: Valhalla im Logitech-Bundle

Assassin's Creed: Valhalla ist der neueste Eintrag in der langlebigen "Action Adventure"-Reihe, in dem ihr dieses Mal in die Haut des Wikingers Eivor schlüpft und euch von Norwegen aus in Richtung Großbritannien auf eine große Kaperfahrt begebt.

Bei Otto könnt ihr euch jetzt das Spiel für den PC zusammen mit hochwertigem Zubehör von Logitech im Bundle zu stark reduzierten Preisen sichern. Ihr bekommt das Spiel entweder im Paket mit dem hochwertigen Gaming-Headset G733 oder mit der Gaming-Maus G502 und dem G432 Gaming-Headset oder mit der G910 Gaming-Tastatur und der G903-Gaming-Maus. Das Kontingent ist allerdings begrenzt und sehr begehrt, schnell sein lohnt sich also auf jeden Fall:

"Assassin's Creed: Valhalla"-Bundles

Auch PS4-Spieler können sich bei Otto übrigens über ein Bundle freuen. Für die Sony-Konsole bekommt ihr das Spiel zusammen mit dem "Ear Force 70P"-Headset zum Aktionspreis.

Assassin's Creed Valhalla (PlayStation 4) + Ear Force Recon 70P bei Otto für 79 Euro statt 104,98 Euro

