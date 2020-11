Ausverkaufte PS5: Ihr hattet nie eine Chance

Die PS5 ist fast überall ausverkauft. Bildquelle: Getty Images/ Khosrork/ VanReeel

Auch wenn die PlayStation 5 offiziell erschienen ist, ist es aktuell fast unmöglich eine der neuen Konsolen zu bestellen. Hier erfahrt ihr, wer daran schuld ist und warum ihr von Anfang an chancenlos wart.

Warum ist die PS5 restlos ausverkauft?

Die PlayStation 5 ist am 19. November erschienen und war bereits kurze Zeit später restlos ausverkauft. Auch die Produktseite der PS5 auf Amazon kann euch nicht verraten, wann und ob die Konsole wieder vorrätig sein wird. In einem Bericht von Business Insider wird jetzt der Schuldige verraten.

So gebe es mehrere Gruppen Wiederverkäufer mit tausenden Mitgliedern, die die Verfügbarkeit der Konsolen genau im Blick behalten. Einer einzigen sei es dabei gelungen mehr als 2400 Konsolen zu erwerben, die nun teuer verkauft werden sollen. Zusätzlich konnten sie sich in der Phase der Vorbestellungen knapp unter 1000 Exemplare der PS5 sichern.

Grund für ihren Erfolg seien häufig Bots, mit denen die Online-Händler überwacht werden. Diese könnten schneller als jeder Mensch zuschlagen und benutzen Software, mit der sich Wartezeiten überspringen lassen. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass die Seiten vieler Händler zusammenbrechen, sobald neue Konsolen zur Verfügung stehen.

Mit der PS5-Jagd lässt sich Geld machen

Der Bericht erklärt weiterhin, wie die Gruppe "CrepChiefNotify" aus der Jagd nach den Konsolen ein Geschäft macht: Sie verkaufen die Software an ihre zahlreichen Mitglieder. Auch wenn viele Bots leer ausgehen, reichen bereits wenige Erfolge, damit sich die Jagd gelohnt hat. So bieten die Wiederverkäufer die Konsolen danach einfach zum doppelten Preis an. Einige verrückte Händler auf Ebay verlangen sogar bis zu 10.000 US-Dollar für eine neue PS5.

Die PlayStation 5 ist kurz nach ihrem Release bereits restlos ausverkauft. Schuld daran sind auch Weiterverkäufer, die die Konsolen horten, um mit ihnen Profit zu machen.