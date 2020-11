Black Friday Angebote auf Amazon / 20.-30. November

Am Black Friday auf Amazon gibt es jetzt ein ganz besonderes Angebot für Rennspielfreunde. Zurzeit sind Logitech Gaming Rennlenkräder im Angebot, kompatibel auch für die Xbox Series X, Xbox One, PS4, PC und sogar PS3.

Amazon verkauft günstige Gaming Lenkräder mit Pedalen und Schalthebel – ihr spart bis zu 190 Euro

Wir haben aber auch einige Schnäppchen herausgesucht, zum Besipiel ist das "Logitech G29 Driving Force Gaming Rennlenkrad" stolze 190 Euro reduziert und ihr könnt es mit der PS4, PS3 und mit dem PC nutzen, leider noch nicht mit der neuen Playstation 5.

Die Logitech Gaming Lenkräder werden in Sets angeboten und zwar entweder als Set mit Lenkrad + Pedalen und sogar mit zusätzlichem Rennschalthebel. Im Preisvergleich verschiedener Händler auf Idealo wird beispielsweise das Logitech G29 Driving Force-Set (PC, PS3, PS4, PC, Mac), mit Leder-Lenkrad und Pedalen, zwischen 209 Euro und 399 Euro gehandelt. Wobei das Black Friday Angebot von Amazon mit 209 Euro am günstigsten ist.

Das Logitech G920 Driving Force Gaming Rennlenkrad kostet im Marktvergleich ebenfalls nur noch 209 Euro auf Amazon, mit einer etwas geringeren Ersparnis von 51,56 Euro, das Gaming-Zubehör-Set kann dafür mit der neuen Xbox SX verwendet werden und der reguläre Preis liegt über 100 Euro unter dem des Logitech G29 Rennlenkrades.

Logitech vertreibt Gaming-Lenkräder für unterschiedliche Gaming-Plattformen, zum Beispiel die Produktionsreihen "G29" zur Verwendung mit der PS4, PS3 und PC und die "G290" für Xbox SX, Xbox One und PC-Spieler.

Es folgt eine Auflistung verschiedener Logitech Gaming-Lenkräder im Black Friday-Angebot auf Amazon. Wir haben für euch einige attraktive Set-Optionen von Logitech herausgesucht:

Das Logitech G29-Set enthält standardmäßig ein Lenkrad mit Echtlederbezug und verstellbaren Edelstahl Bodenpedalen, die G290-Reihe ist diesbezüglich identisch ausgestattet. Die Lenkräder ermöglichen realistische Fahrsteuerung mit Renn-Feeling.

Zusätzlich sind mittig Controllertasten eingebaut, was den Controller eurer Konsole überflüssig macht. Der Lenk-Mechanismus mit zwei Motoren erzeugt reaktionsschnelles Forcefeedback für maximalen Realismus.

Die G923-Produktionsreihe ist in dieser Hinsicht noch leistungsfähiger, die "Trueforce-Kraftrückkopplungs-Technologie" ist direkt mit den Triebwerken im Spiel gekoppelt und verarbeitet Informationen noch schneller.

Zudem verfügt das Lenkrad über ein programmierbares Doppelkupplungssystem, welches eine realistische Rennwagen-Startautomatik simulieren kann. In die Geräte wurden zudem robuste Kugellager aus Massivstahl eingebaut, sowie Schalthebel und Schaltpedale aus Edelstahl, um maximale Langlebigkeit zu garantieren.

Für wen lohnt sich der Kauf eines Logitech Gaming Lenkrades

Die Gaming Lenkräder von Logitech sind ausschließlich für absolute Rennspielfreunde geeignet, die beispielsweise in Need For Speed: Heat oder Assetto Corsa Competizione oder im neuen Gran Turismo Sport oder Gran Tursimo 7 einmal richtig durchstarten wollen. Ein echtes Lederlenkrad mit Widerstand in der Hand zu halten und auf richtige Pedale zu treten, das bringt völlig neuen Spielspaß. Normalerweise kostet so etwas natürlich eine ordentliche Stange Geld, aber jetzt habt ihr die Chance Geld zu sparen am Black Friday von Amazon.