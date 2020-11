Fortnite: Epic macht ernst und bringt das neue Bezahlmodell

Ein neues Bezahlmodell wird in Kürze in Fortnite Einzug halten: Fortnite-Crew.

Epic hatte in einer Umfrage nach der Meinung der Spieler zu einem monatlichen Abo für Fortnite gefragt. Jetzt wird es in die Tat umgesetzt. Wir verraten euch, was dieses beinhaltet und wann es losgeht.

Fortnite: Was kostet das monatliche Abo?

Wie Epic Games mitteilt, wird das vorher diskutierte Abo-Modell für Fortnite jetzt Realität. Spieler haben die Möglichkeit für einen Preis von 11,99 Euro im Monat ein monatliches Abo abzuschließen. Dieses nennt sich Fortnite Crew und umfasst folgende Inhalte:

Battle Pass für die komplette aktuelle Saison

für die komplette aktuelle Saison 1.000 V-Buck s pro Monat für Inhalte im Item-Shop

s pro Monat für Inhalte im Item-Shop Ein exklusives Crew-Paket mit monatlich wechselndem Outfit und einem weiteren Gegenstand

Ihr habt die Möglichkeit das Abonnement jederzeit wieder zu kündigen.

Ihr möchtet einmal eine völlig andere Battle-Royale-Erfahrung machen? Dann empfehlen wir euch einen Blick auf Fall Guys: Ultimate Knockout. Zurzeit gibt es im PS-Store sogar ein Rabatt auf das Spiel:

Fortnite-Crew: Wann geht es los?

Pünktlich mit dem Start von Kapitel 2 in Saison 5 könnt ihr am 02. Dezember erstmalig das Abonnement abschließen.

Wichtiger Hinweis: Überlegt euch vor dem Abschluss gut, auf welcher Plattform ihr das Abonnement nutzen wollt. Die enthaltenen V-Bucks sind nämlich an eure primäre Plattform gebunden. Auf die mit V-Bucks gekauften Inhalte könnt ihr trotzdem mit unterschiedlichen Plattformen zugreifen.

Was erwartet euch im ersten Fortnite-Crew-Paket?

Den Startschuss geben das brandneue Outfit "Galaxia", die thematisch dazu passende Spitzhacke "Kosmisches Lamahorn" und das Rücken-Accessoire "Zerschlagene Welt".

In Zukunft wird der Inhalt des kommenden Pakets immer am Ende des Monats enthüllt.

Könnt ihr 9 Spiele anhand schlechter Beschreibungen erraten?

Wie gut dieses Abonnement-Modell bei den Fortnite-Spielern angenommen wird, wird sich zeigen. Auch der Preis dürfte für viele diskussionswürdig sein. Die zuvor veröffentlichte Umfrage zeichnete ein eher gespaltenes Bild der Community.