PS Plus im Dezember: Staubt diesen Monat 3 Gratis-Spiele ab

Sony schenkt euch im Dezember ganze drei "PS Plus"-Spiele! (Bildquelle: Pixabay/InspiredImages.)

Es ist wieder soweit, Sony lässt die Hüllen fallen und präsentiert die Gratis-Spiele für den Dezember. Ihr könnt euch dieses Mal gleich auf drei kostenlose Games freuen. Wir verraten euch, welche es sind.

PS Plus: Die Gratis-Spiele für den Dezember sind bekannt

Für aktive "PS Plus"-Abonnenten heißt es auch diesen Monat wieder: Gratis-Games einheimsen. Üblicherweise stellt euch Sony zwei kostenlose Spiele zur Verfügung, doch im Dezember ist der Konsolen-Hersteller spendabel. Freut euch auf ganze drei Spiele, darunter auch wieder ein PS5-Spiel!

Das sind die "PS Plus"-Spiele für den Dezember:

In Just Cause 4 könnt ihr euch in einer actionreichen Open-World-Sandbox ordentlich austoben und als Rico Rodriguez für Chaos sorgen.

Rocket Arena ist ein von EA produzierter Third-Person-Shooter in dem ihr euch Online in Dreier-Teams messen könnt. Raketen werden dabei eure treusten Begleiter.

Worms Rumble feiert am 01. Dezember seinen Release und kann dann sofort im "PS Plus"-Abo genossen werden. Nutzt ausgefallene Waffen oder das raffinierte Jetpack um eure bis zu 32 Gegner in der Arena auszuschalten.

Ab dem 01. Dezember habt ihr die Gelegenheit euch die "PS Plus"-Gratis-Spiele herunterzuladen.

Neben den Gratis-Spielen im Dezember erhalten PS-Plus-Mitglieder natürlich auch wieder besondere Sale-Rabatte und profitieren von etlichen Multiplayer-Modi. Wir informieren euch erneut, sobald ihr die Gratis-Games herunterladen könnt!