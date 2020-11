PlayStation 5: So gut verkauft sich die neue Sony-Konsole wirklich

Die PS5 ist ein echter Verkaufschlager. Das zeigen jetzt auch erste Zahlen. (Bildquelle: Getty Images/Abscent84.)

Die ersten Verkaufszahlen zur PlayStation 5 trudeln ein und wie es scheint, ist allein der Release-Tag für Sony schon ein riesiger Erfolg. Außerdem erfahrt ihr, welche bisher die beliebtere PS5-Version ist.

Wie oft hat sich die PS5 verkauft?

Nach einem ersten Bericht von VGChartz hat sich die PlayStation 5 zum Release weltweit schätzungsweise zwischen 2,1 Millionen und 2,5 Millionen Mal verkauft.

Diese Zahl wird kombiniert aus den zwei versetzen Release-Tagen am 12. November in Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland, Singapur und Südkorea, gefolgt von Europa und dem Rest der Welt am 19. November.

Ein tieferer Blick auf diese Zahlen zeigen, dass am 12. November ganze 1,3 Millionen bis 1,6 Millionen Konsolen über die virtuelle Ladentheke gegangen sind, wobei der 12. November zwischen 800.000 und 900.000 Exemplare verbuchen kann.

Daran sollen deutsche Konsolen-Spieler einen Anteil von 115.000 bis 140.000 Stück haben.

Im Vergleich dazu habe sich die Xbox Series X/S von Microsoft weltweit innerhalb von 24 Stunden "nur" zwischen 1,1 Millionen und 1,4 Millionen Mal verkauft.

Welche PS5-Version ist beliebter?

Bei den Verkaufszahlen der beiden PS5-Versionen gibt es keine großen Überraschungen. Die 499 Euro teure PS5-Version mit Laufwerk ist der 399 Euro teuren digitalen PS5-Version weit voraus. Unter den weltweiten Verkäufen nimmt die teurere Variante einen Anteil von 75 Prozent ein.

Die PS5 hat sich also schon zum Release-Tag mehr als zufriedenstellend für Sony verkauft. Die Nachfrage nach der Konsole ist nach wie vor ungebrochen. Auch wenn die Chancen auf eine PS5 für dieses Jahr nicht mehr allzu groß sein sollten, könnt ihr in unserem übersichtlichen Artikel vorbeischauen. Dort haben wir euch die besten Online-Shops zusammengestellt, bei denen ihr die begehrte PS5 bestellen könnt.

Die Zahlen der Vorbesteller-Phasen im September scheinen nicht mit in diesen Bericht zu fließen, die gesamten Zahlen dürften also noch höher ausfallen. Bei den Angaben handelt es sich zudem um Hochrechnungen und keine offiziellen Zahlen von Sony. Er zeichnet aber schon einmal ein beachtliches Bild der Verkauszahlen für die PS5.