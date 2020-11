Cyberpunk 2077: Ihr entscheidet selbst, ob Nacktheit zensiert wird

Nackte Tatsachen in Cyberpunk 2077? Nur wenn ihr das wirklich wollt.

Nacktheit und Sex spielen in Cyberpunk 2077 eine durchaus prominente Rolle. Wer das allerdings nicht sehen möchte, kann selbst entscheiden, wie freizügig sich das Rollenspiel präsentieren soll.

Rohe Gewalt, jede Menge Blut und Nacktheit: Die Welt von Cyberpunk 2077 ist nur etwas für erwachsene Spieler. Aber längst nicht jeder Spieler möchte gerne mit Sex und Erotik konfrontiert werden. Aus diesem Grund gewährt euch Entwickler CD Projekt Red die Möglichkeit, das kommende Rollenspiel selbst zu zensieren.

Cyberpunk 2077: Zensur-Option für Nacktheit

Die Information zu einer Zensur-Option stammt von Łukasz Babiel, dem Q&A-Lead des polnischen Entwicklerstudios, der zuletzt mit einer Aussage zur Spielzeit in den Fokus gerückt ist. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob es in Cyberpunk 2077 eine Möglichkeit gibt, Nacktheit auszuschalten, antwortet Babiel ganz simpel mit "Ja".

Yes. — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 22, 2020

Die Option soll auf allen Plattformen verfügbar sein. Allerdings verrät der Mitarbeiter nicht, wie die Zensur am Ende ausfällt. Ob lediglich Inhalte überblendet werden oder mit entsprechenden Grafikfiltern gearbeitet wird, bleibt abzuwarten.

Nichtsdestotrotz ist die Option vor allem bei YouTubern und Streamern gerne gesehen. Immerhin ist die Darstellung von expliziter Nacktheit auf den meisten Video- und Livestream-Plattformen problematisch. Das Deaktivieren von nackten Tatsachen dürfte damit sehr hilfreich sein.

Wie umfangreich die Selbstzensur-Option ausfällt, wird sich in wenigen Wochen herausstellen. Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich am 10. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One inklusive zahlreicher Themen für erwachsene Spieler.