Nintendo zieht den Stecker: Beliebtes Mario-Spiel verliert wichtigstes Feature

Nintendo gibt beliebtes Mario-Spiel auf.

Nach 5 Jahren stellt Nintendo eines der beliebtesten "Super Mario"-Spiele aufs Abstellgleis. Im März 2021 wird das wichtigste Feature abgeschaltet, wodurch ihr gezwungen werdet, den Nachfolger auf der Switch zu nutzen.

Der im Jahr 2015 erschienene Super Mario Maker steht vor dem Aus. Wie Nintendo bekannt gibt, werdet ihr nach dem 31. März 2021 keine neuen Level mehr hochladen können. Darüber hinaus wird das Spiel am 12. Januar aus dem eShop verschwinden. Wenn ihr eure Kreationen weiterhin mit der Welt teilen wollt, müsst ihr zukünftig zum Super Mario Maker 2 für die Switch greifen.

Der Level-Editor für die Wii U ist seit seinem Release ein beliebtes Werkzeug für Mario-Fans, die Freunde und Fremde vor unfassbar schwierige "Jump and Run"-Herausforderungen stellen wollen. Auch wenn ihr bereits hochgeladene Level weiterhin spielen könnt, verliert Super Mario Maker dadurch eine seiner wichtigsten Features.

Beginning on 3/31, it will no longer be possible to upload courses in #SuperMarioMaker for #WiiU. Please see the link below for more information. Thank you to all the players for supporting the Wii U version of the Super Mario Maker game since 2015!https://t.co/aPtUh8QVd6 pic.twitter.com/bZahjD3yK7